Open Day al Civiform di Cividale: l’appuntamento per scoprire tutti i corsi

Open day a Cividale per famiglie e ragazzi per conoscere i corsi disponibili al Civiform.

L’anno scolastico sta per finire ma molti ragazzi sono ancora indecisi su cosa fare dopo le medie o stanno pensando di cambiare percorso scolastico: questo è il momento giusto per assecondare la propria passione e scegliere la formazione professionale. Al Civiform di Cividale le iscrizioni sono sempre aperte fino a esaurimento posti, con la possibilità di richiedere un orientamento dedicato per chi è incerto tra le tante opzioni possibili. È pensato per tutte queste esigenze l’Open Day in programma nella sede di viale Gemona venerdì 20 giugno. Dalle 15 alle 19 il Centro di Formazione sarà a disposizione per far conoscere tutte le novità.

Ragazzi e famiglie ancora indecisi potranno conoscere staff, laboratori e modalità didattica dei corsi in cui si diventa Cuoco, Panettiere pasticcere gelatiere, Grafico, Acconciatore, Estetista, Elettricista ed Informatico digitale e web. Inoltre, al via un nuovo percorso per Addetto ai servizi di promozione e accoglienza turistica, pensato per formare figure chiave che sappiano valorizzare il territorio e le sue potenzialità con creatività, programmazione e soprattutto alta professionalità.

I corsi Civiform.

I corsi Civiform sono caratterizzati da uno stimolante mix di teoria e pratica: in aula si apprendono le nozioni per svolgere la professione; in laboratorio si imparano a utilizzare gli strumenti del mestiere. Grazie agli stage nelle aziende partner si entra a contatto con i professionisti del settore scelto e si consegue una qualifica professionale valida in tutta Europa. I corsi lasciano aperta la possibilità di continuare gli studi con il quarto anno– con cui si ottiene il diploma professionale – o in un istituto scolastico superiore. Scegliere la formazione professionale vuol dire – anche in questo complesso contesto socio-economico – inserirsi rapidamente nel mercato: il 70% degli allievi, a solo un anno dalla qualifica, lavora proprio nel settore in cui ha studiato. I corsi sono approvati e finanziati dall’Unione europea NextGenerationEU e dalla Regione FVG all’interno dell’associazione Effe.Pi: iscrizione e frequenza sono gratuite e numerose sono le agevolazioni e il sostegno al reddito delle famiglie nel corso dell’anno. Ampio spazio, poi, viene dato alle collaborazioni con le aziende e il territorio, oltre che ad esperienze di studio e lavoro all’estero.

Civiform non offre formazione solo per i giovani: in programma numerose opportunità per chi cerca lavoro o già lavora ma vuole specializzarsi in un determinato settore. I corsi al via sono sempre totalmente gratuiti grazie al finanziamento PIAZZA GOL del FSE+ 21/27 e PNRR della Regione Friuli Venezia Giulia. Pensati per occupati e disoccupati, permettono di specializzarsi in tantissimi settori.

Per accedere all’Open Day è consigliato prenotarsi sul sito civiform.it o chiamando la Segreteria (t. 0432705811). È sempre possibile richiedere un appuntamento individuale.