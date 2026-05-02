La montagna del Friuli pronta per l’estate: gli impianti di risalita e le novità 2026

La montagna del Friuli Venezia Giulia si prepara alla stagione estiva 2026 con un calendario ufficiale di aperture che partirà il 30 maggio e si concluderà il 27 settembre. La Giunta regionale ha approvato il piano tariffario e il programma degli impianti di risalita e delle aree ludico-sportive gestite da PromoTurismoFVG, confermando prezzi invariati rispetto allo scorso anno e introducendo una delle principali novità dell’estate: la nuova Bike Arena di Ravascletto/Zoncolan.



Ad annunciare le linee guida della stagione è stato l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini: “La programmazione per la prossima stagione estiva conferma la volontà della Regione di mantenere un sistema tariffario competitivo e in linea con le politiche precedenti, con l’obiettivo di attrarre i visitatori durante tutto l’anno promuovendo la destagionalizzazione, favorendo l’accessibilità alle nostre montagne e sostenendo il comparto turistico locale”.

Le aperture nei poli montani del Friuli Venezia Giulia.

La stagione prenderà il via sabato 30 maggio 2026 con l’apertura continuativa della telecabina del Monte Lussari, mentre tutti gli altri poli regionali apriranno gradualmente a partire dal 13 giugno. La conclusione delle attività estive è fissata per domenica 27 settembre 2026. Tra le novità logistiche inserite nel calendario, si segnala che per il polo di Sella Nevea sono state aggiunte le date del 25 e 26 luglio per l’impianto Funifor Prevala, mentre a Sappada la risalita sarà garantita dalla seggiovia Siera (Cima Sappada) a causa dei lavori previsti sull’impianto Sappada 2000.

“Abbiamo voluto confermare un’attenzione particolare alle famiglie – ha spiegato Bini – mantenendo la completa gratuità per i bambini sotto gli 8 anni e agevolazioni significative per i giovani sotto i 20 anni, così da incentivare lo svago e le attività sportive all’aria aperta”. Il piano tariffario 2026 prevede infatti il biglietto omaggio per i nati dal 2019 in poi e tariffe ridotte per la fascia d’età 2007-2018.

Debutta la nuova Bike Arena Ravascletto/Zoncolan

L’elemento di maggiore innovazione riguarda il polo di Ravascletto/Zoncolan, dove l’offerta viene potenziata significativamente in ottica di destagionalizzazione grazie alla nuova Bike arena. “Per quest’area, caratterizzata da una maggiore estensione e un’elevata articolazione tecnica, è stata introdotta la tariffa dedicata ‘Giornaliero Sport Ravascletto/Zoncolan’ (30 euro intero, 20 euro ridotto), che consente l’accesso a tre diversi tracciati a seconda della difficoltà” ha sottolineato l’assessore.

L’infrastruttura, realizzata dal Comune di Ravascletto, comprende il tracciato blu “Bad Bunny”, il rosso “Joker” e il nero “Supernatural”, con percorsi che partono dalla fermata intermedia della Funifor per terminare alla base dell’impianto. Qui sono stati predisposti servizi specifici come l’area lavaggio bike wash e zone post-riding con stand per l’accoglienza.

“L’obiettivo – ha concluso Bini – è garantire un’offerta diversificata e qualificata, dai principianti agli sportivi più esperti, valorizzando infrastrutture moderne che rispondono alle esigenze del mercato internazionale”.