Udine si prepara per la Supercoppa Europea, commercianti e Comune fanno squadra

L’incontro riservato ai commercianti in vista della Finale di Supercoppa Europea a Udine.

È in programma domani mattina, mercoledì 18 giugno alle ore 10, presso la Sala Ajace di Palazzo D’Aronco, un incontro riservato esclusivamente ai titolari e gestori delle attività commerciali della città, dedicato alla presentazione delle iniziative in programma per la Uefa Super Cup.

Il grande evento internazionale, che vedrà sfidarsi Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur, si terrà il 13 agosto allo Stadio Friuli. In vista di questa prestigiosa occasione, e considerata la delicatezza del periodo, quello estivo, il Comune di Udine, insieme a PromoTurismo FVG, FIGC e UEFA, sta definendo un articolato programma di eventi e attività pensato per coinvolgere la comunità locale, i giovani e le famiglie, valorizzando al contempo l’offerta commerciale e turistica del territorio.

Durante l’incontro, saranno illustrati i dettagli di alcune iniziative previste in città in occasione della Super Cup. Sono inoltre previsti interventi in collegamento da parte dei rappresentanti di UEFA, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Promoturismo, che presenteranno le principali caratteristiche e opportunità connesse a questo importante appuntamento sportivo. L’incontro si svolgerà a porte chiuse ed è riservato esclusivamente agli operatori commerciali, con l’obiettivo di favorire una partecipazione attiva alla promozione delle attività collegate all’evento.