A Cividale del Friuli una Pasqua ricca tra cultura, tradizione e Truc

Gli eventi per Pasqua e Pasquetta a Cividale del Friuli.

Cividale del Friuli si arricchisce di iniziative tutte da vivere a Pasqua e Pasquetta tra cultura e tradizione. Domenica 20 e lunedì 21 aprile, in occasione delle due festività, ritorna nella Città Ducale l’immancabile appuntamentoper residenti e visitatori.In entrambe le giornate il principale protagonista sarà infatti “Il gioco del Truc”.



Si tratta di una tradizione ludica, diantichissima pratica, che consiste nella creazione di un catino di sabbia digradante a struttura ovale nelquale si fanno scendere, rispettando regole ben precise, le uova colorate con l’intento di farletoccare tra di loro. L’utilizzo dell’uovo è quanto mai importante, visto che simboleggia la rinascitaed è un simbolo pasquale per eccellenza.

Si comincia in anticipo nella giornata di sabato 19 aprile dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 in piazza Foro Giulio Cesare dove si terrà un laboratorio per la realizzazione delle uova colorate il gioco del Truc, a cura della Pro loco e di Giovani al Centro ODV.

Il Truc, a cura della Pro Loco, dei vari Borghi cittadini e del Comune, saràdisponibile in piazza Paolo Diacono, in piazza Foro Giulio Cesare, in piazza San Pietro, presso piazzetta Santo Stefano a Rualis dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 al crepuscolo e presso l’ex scuola materna di Grupignano dalle 14 al crepuscolo. In quest’ultima località sarà presente anche la mostra di uova colorate, a cura dell’Associazione Amîs di Grupignan.

Inoltre, lunedì di Pasquetta, in piazza Duomo e in largo Boiani, dalle 9 alle 19 si terrà il mercatino di arti manuali e distribuzione di uova colorate a cura dell’APS “Arte cuore e passione” e per l’occasione Borgo di Ponte accoglierà un’edizione straordinaria del “Mercato dei Patriarchi” a cura del Consorzio Ambulanti, dalle 8 alle 19. Alle 17 in piazza San Pietro si terrà l’estrazione della lotteria “Uova di pasqua” a cura del Gruppo Storico Boiani.

Le opportunità culturali e turistiche previste nella due giorni pasquale sono molte, infatti in entrambe le giornate si potranno visitare tutti i musei comunali (il Tempietto Longobardo annesso al Monastero di Santa Maria in Valle, il C.I.P.S. Centro Internazionale Vittorio Podrecca Maria Signorelli e la Galleria de Martiis), aperti dalle 10 alle 19.

Presso la Chiesa di Santa Maria dei Battuti sarà possibile visitare la mostra, curata dalla SOMSI, Facce di un paese-musis di un pais- obrazi vasi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Il Museo Archeologico Nazionale sarà aperto dalle 10 alle 19 anche nel lunedì di Pasqua mentre il Museo Cristiano e Tesoro del Duomo sarà aperto altresì lunedì 1 e martedì 2 aprile con orario 10-13 e 15- 18.