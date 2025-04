Piano degli sfalci a Udine, previsti più di 2.500 interventi: ecco dove

Oltre 360 le aree interessate dal piano del Comune di Udine.

È iniziato il piano degli sfalci stagionali predisposti dal Comune di Udine. Fino a ottobre sarà infatti in programma un calendario che comprende in tutto più di 2500 interventi su oltre 360 aree per oltre un milione 310 mila metri quadrati di verde da curare.

In questi giorni si è già conclusa la prima fase. Gli interventi, avviati nella prima metà di aprile, hanno interessato l’intero territorio cittadino: aree verdi, aiuole, aree cani e margini stradali sono stati oggetto di un’accurata manutenzione, volta a ridurre l’altezza dell’erba e a restituire ordine e decoro agli spazi pubblici.

L’amministrazione comunale sottolinea come il piano di manutenzione del verde rappresenti un pilastro fondamentale della strategia per garantire la qualità urbana e la vivibilità in città, soprattutto nei quartieri, con un’attenzione particolare alle zone residenziali, dove gli spazi urbani sono la quotidianità dei cittadini.

I prossimi interventi.

Oltre a quello appena concluso, il programma messo a punto dal Comune prevede sei ulteriori interventi di sfalcio entro l’autunno, con cadenza mensile, fino al mese di ottobre. A questi si aggiungeranno due operazioni straordinarie di raccolta del fogliame in autunno e nelle prime settimane invernali.

Sono quattro le aziende incaricate degli interventi, suddivise su sei lotti operativi che coprono capillarmente l’intero territorio urbano: centro storico e ring, San Domenico e San Rocco, Rizzi e Stadio, zona nord-est, area sud e infine scuole e giardini scolastici. Le squadre lavorano a rotazione per garantire interventi regolari e tempestivi in ogni zona della città.

Il censimento degli alberi.

L’opera di sviluppo del verde pubblico del Comune di Udine non si limita tuttavia agli sfalci: è attualmente in corso il primo censimento completo degli alberi cittadini, accompagnato da potature mirate finalizzate alla sicurezza e al benessere delle piante, nuove piantumazioni, rimozione di esemplari malati o compromessi, e, naturalmente, manutenzione del verde orizzontale come prati e aree verdi.

Con questi interventi strutturati, l’obiettivo dell’amministrazione è mantenere elevati standard di decoro urbano e qualità ambientale, restituendo ai cittadini una città curata, accogliente e sostenibile, con particolare attenzione proprio ai quartieri.