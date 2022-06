Perde il borsello con 900 euro, ritrovato da una commessa

Il borsello è stato restituito alla proprietaria.

Perde un borsello con 900 euro e lo ritrova grazie alla collaborazione di una commessa e dei carabinieri. Il fatto è avvenuto all’interno del negozio Tigotà di Cividale del Friuli di via Sanguarzo.

Durante il lavoro una collaboratrice della catena specializzata in prodotti di cosmesi, cura della persona e pulizia della casa ha ritrovato sul pavimento del punto vendita un portafoglio di colore nero con all’interno 900 euro, una cifra considerevole. Dopo averlo aperto la ragazza si è resa conto però che all’interno non c’erano i documenti per poter identificare il proprietario.

I tentativi di rintracciare la persona che aveva smarrito il borsello cercandola all’interno dello store sono stati vani e la giovane, finito il turno, si è recata presso la locale caserma dei carabinieri consegnando denaro e portamonete e spiegando quanto accaduto.

All’indomani la proprietaria del borsello, una sessantenne del posto che aveva deciso di andare dai militari dell’arma per sporgere denuncia per smarrimento, ha avuto la bella sorpresa. I carabinieri le hanno restituito il denaro e il portafoglio raccontandole come erano andate le cose.

“Voglio complimentarmi con la nostra collaboratrice e con tutto il personale del punto vendita per essersi prodigato a rintracciare la proprietaria del portafoglio e ringraziare i Carabinieri per il supporto – afferma Tiziano Gottardo, presidente del gruppo Tigotà – è un gesto semplice e naturale ma che per noi conta moltissimo”.

