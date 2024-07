I servizi scolastici a Cividale.

Cividale del Friuli è già pronta per il nuovo anno educativo: i servizi scolastici, infatti, sono stati programmati e organizzati. Lo comunica l’assessore all’Istruzione del comune della città ducale, Rita Cozzi: “Abbiamo già inoltrato una circolare ai genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, i cui servizi sono gestiti dal Comune, per dare tutte le informazioni necessarie sia per le cedole librarie sia per le iscrizioni ai servizi di pre-accoglienza alle scuole primarie, trasporto scolastico a mezzo scuolabus per le scuole dell’infanzia e primarie e mensa scolastica dall’infanzia alla secondaria di I grado”.

“Nulla di diverso – continua l’assessore -, rispetto alle modalità di iscrizioni online, ormai già rodate da qualche anno. Anche le tariffe approvate dalla Giunta sono rimaste invariate da due anni, come impegno dell’amministrazione a sostenere al massimo le famiglie”.

I servizi scolastici nel dettaglio.

Il servizio di preaccoglienza è disponibile per gli alunni frequentanti la scuola primaria “J. Tomadini” e la scuola primaria “A. Manzoni”; l’iscrizione deve essere effettuata entro martedì 20/08/2024; il pagamento è unico per l’intera rata annuale da effettuarsi entro e non oltre sabato 31/08/2024. Per il primo figlio si paga 70,00 euro, per il secondo figlio 50,00 euro, dal terzo figlio la quota è di 10,00 euro.

Il servizio di trasporto a mezzo scuolabus è organizzato per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia: “Podrecca”, “Liberale”, “Musoni” e “Lorenzoni”, e le scuole primarie “Tomadini” e “Manzoni”. L’iscrizione al servizio deve essere effettuata entro martedì 20/08/2024. Si prevede il pagamento unico dell’intera rata annuale da effettuarsi entro e non oltre sabato 31/08/2024. Per le scuole dell’infanzia si prevede il pagamento unico dell’intera rata annuale che va da 130 euro per il primo figlio, a 70 euro per il secondo figlio, fino a € 15,00 dal terzo; per le scuole primarie il costo del servizio per il primo figlio è di € 120,00, per il secondo € 65,00 e dal terzo € 15,00.

Il servizio di refezione scolastica è un servizio a consumo. L’iscrizione avviene on line con la possibilità di derogare al menù esclusivamente per motivi religiosi, culturali o sanitari. Il costo del singolo pasto, uniformato per le scuole dell’infanzia “Podrecca”, “Liberale”, “Musoni” e “Lorenzoni”, le scuole primarie “Tomadini” e “Manzoni” e la secondaria di I grado “Piccoli” annesse all’Istituto Comprensivo di Cividale (IC) e distinto per residenza è il seguente: di 3,90 euro a pasto per gli alunni residenti e di 5,00 per gli alunni non residenti. L’iscrizione al servizio deve essere effettuata tassativamente entro sabato 31/08/2024.

Le iscrizioni ai suddetti servizi devono essere fatte, ogni anno, esclusivamente online, tramite SPID, al link https://klink2-comuni.regione.fvg.it/login?idcomune=030026 oppure seguendo il percorso: www.comune.cividale-del-friuli.ud.it, Area tematica “Istruzione”, Link per iscrizioni e pagamenti” (nella stessa pagina web è pubblicato anche il Manuale operativo per genitori e un Tutorial).

Novità, invece, per quanto riguarda, i libri scolastici delle primarie. “Col nuovo anno scolastico sperimenteremo il sistema delle cedole librarie elettroniche al posto delle classiche cedole cartacee” spiega l’assessore Cozzi specificando che “è già possibile richiedere on line le cedole librarie per gli alunni residenti a Cividale del Friuli e frequentanti le scuole primarie”.

Il collegamento è al portale: https://cividaledelfriuli.ecivis.it/

Gli uffici sono a disposizione per chiarimenti ai seguenti recapiti: telefono 0432 710360/710302/710366, mail istruzione@cividale.net, in orario di apertura consultabile sul sito istituzionale del Comune.