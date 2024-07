Restano bloccati a causa di una frana sul sentiero, escursionisti soccorsi sul Pal Piccolo

I due stavano percorrendo il sentiero sul Pal Piccolo.

Stavano percorrendo il sentiero sul Pal Piccolo, quando a causa di una frana, si sono trovati bloccati in un luogo impervio: tra le 14 e le 15.30 di oggi, 19 luglio, la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino è intervenuta assieme al secondo elicottero dell’elisoccorso regionale per accorrere in aiuto di due escursionisti di nazionalità tedesca che han chiamato il Nue112 dicendo di aver perso l’orientamento.

I due si trovavano a quota 1700 metri sul rilievo del Pal Piccolo che avevano raggiunto partendo dall’Austria e che avrebbero voluto percorrere compiendo un anello fino a raggiungere il Passo Monte Croce Carnico. Lungo il sentiero 401 e 401a a causa della frana che ha distrutto una porzione dell’itinerario, sono finiti in un posto impervio dal quale non sapevano come uscire e tornare indietro era troppo dispendioso in termini di energie dopo il lungo tragitto che avevano già compiuto.

L’elicottero ha imbarcato un tecnico di elisoccorso e un soccorritore della stazione di Forni Avoltri e li ha avvicinati al luogo con le coordinate fornite dalla Sores. I due soccorritori sono stati calati in doppia sul posto e, uno alla volta, con il verricello, i due escursionisti, una giovane di 20 anni e un uomo di 34, sono stati recuperati.