La scossa di terremoto a Cividale.

Due scosse di terremoto in rapida successione. La prima con epicentro Cividale del Friuli e con magnitudo 2,9. La seconda poco distante, a Moimacco, di 2,7, in base alla scala utilizzata. La prima si è verificata alle 17,21, la seconda alle 17,23. Due scosse di lieve entità, che hanno, comunque, richiamato l’attenzione questo pomeriggio in Friuli.

Non si registrano danni. Alcuni residenti hanno segnalato di aver sentito i vetri dell’abitazione vibrare. I dati sono in corso di acquisizione da parte del Centro di ricerche sismologiche dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica Sperimentale. L’area interessata è stata di 2 chilometri. Le stazioni a rilevare la scossa, comunica la Protezione civile, sono state 14.

