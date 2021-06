L’incidente sulla rotonda di Cividale.

Mettici il caldo soffocante e mettici che è lunedì e bisogna, comunque, lavorare. Mettici un po’ di sfortuna e disattenzione e hai gli ingredienti giusti per iniziare nel modo peggiore la settimana. Deve essere andata così, questa mattina, ad un agricoltore intento a trasportare con un trattore a Cividale un carico di legna.

All’altezza della rotonda in zona stazione, forse probabilmente a causa della curva presa troppo stretta, tutti i tronchetti di legna da ardere che trasportava si sono ribaltati a bordo strada, in prossimità dell’aiuola spartitraffico. L’agricoltore ha avuto il suo bel da fare per recuperare il carico e ripartire. Fortunatamente non si è fatto male nessuno e anche i disagi per la viabilità sono stati minimi.

