Sta bene il 68enne di Porcia per il quale mercoledì 23 ottobre erano state attivate le ricerche

È stato ritrovato, intorno alle 20 di mercoledì 23 ottobre, il cercatore di funghi disperso nei boschi di Claut. L’uomo, un 68enne di Porcia, sta bene: si era riparato in un ricovero dopo aver sbagliato direzione nel percorrere le Grave di Gere, dove effettivamente è presente un paesaggio con ghiaie e saliscendi che confondono l’orientamento. Invece di andare verso ovest, ovvero verso il parcheggio dell’auto, è andato verso est, risalendo le ghiaie finché all’approssimarsi del buio ha visto il ricovero dove si è riparato.

I soccorritori della stazione Valcellina del Soccorso Alpino, che sono riusciti a salire per un tratto con la jeep, da lontano hanno visto una luce e si sono avvicinati, trovandolo. Lo hanno accompagnato in paese, a Claut, dove i familiari sono venuti a recuperarlo.

Le ricerche

Le ricerche erano scattate intorno alle 14, quando il compagno di escursione, non vedendolo tornare all’auto, aveva lanciato l’allarme. Impegnate le squadre della stazione Valcellina del Soccorso Alpino assieme ai Vigili del Fuoco di Maniago e Pordenone e a due unità cinofile, in tutto una quindicina di persone. Anche l‘elicottero dei Vigili del Fuoco aveva fatto una perlustrazione dall’alto, in scarse condizioni di visibilità.