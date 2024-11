“L’acqua è contaminata”: finti vigile e tecnico derubano un anziano

Con la scusa dell’acqua contaminata.

Ancora una truffa ai danni di un anziano in Friuli: i malviventi hanno usato la scusa di una falsa emergenza per acqua contaminata. Ieri mattina, infatti, due uomini si sono presentati alla porta di un uomo di 87 anni di Codroipo, spacciandosi per un vigile urbano e un tecnico dell’acquedotto.

I truffatori hanno simulato un’allerta per una presunta contaminazione dell’acqua potabile, convincendo la vittima a farli entrare in casa per effettuare dei “controlli”. Sono poi riusciti a distrarlo e, approfittando della situazione, hanno rubato più di 3mila euro in contanti. Solo quando i due si erano ormai dileguati, la vittima si è accorta del furto e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Codroipo, che ora si occupano delle indagini.