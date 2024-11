Il Premio Storie di Alternanza.

All’Itst Bassa Friulana e Iti Zanon per gli istituti tecnici, al Liceo Malignani e al Marinelli per i licei e a due studenti della Fondazione Its Academy Udine per la categoria Its: sei premi speciali, con tanto di simbolici maxi-assegni, sono stati consegnati ieri, in Sala Valduga, ai vincitori della settima edizione del Premio Storie di Alternanza, il progetto di Unioncamere, declinato da tutte le Camere di commercio territoriali, che sostiene i migliori video-racconti dei Pcto (i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) realizzati dagli studenti della provincia di Udine.

A consegnarli, in rappresentanza della giunta camerale, Michela Vogrig, che ha rimarcato il valore delle esperienze fatte dai ragazzi, anche in termini di competenze acquisite per tradurle in video efficaci, interessanti e di qualità.

Per la categoria Istituti tecnici, primo classificato è stato l’Itst della Bassa Friulana, mentre secondo l’Iti Zanon di Udine. Entrambi hanno realizzato un video del loro percorso imprenditoriale promosso con Impresa in Azione di Junior Achievement, il primo con Wair Ja, il secondo con Empowering Stem Skills, entrambi ottimi esempi di progetti di autoimprenditorialità, creatività e di collaborazione fra i ragazzi.

Per la categoria licei il primo premio è andato al Liceo dell’Isis Malignani con il progetto “3erre – Da cosa nasce cosa”, con al centro la sostenibilità ambientale, e il secondo allo scientifico Marinelli, con “Cammina-menti, la scuola sulla via di Santiago”, progetto originale in cui il percorso di Santiago (fisico, di relazione, decisionale) compiuto dal gruppo è diventato patrimonio da portare “nello zaino” per tutta la vita.

Quest’anno, due ulteriori assegni sono andati anche alla categoria Its. In questo caso, si è trattato di un ex aequo, a due studenti della Fondazione Its Academy Udine, per i racconti degli Erasmus vissuti da Chiara Tosolini a Granada e Athos Conchione in Germania. A tutti i primi classificati è andato un premio di 900 euro, mentre ai secondi di 700 euro.