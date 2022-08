Appartamento in fiamme a Codroipo, vigili del fuoco sul posto

Incendio a Codroipo.

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27, in un appartamento di Codroipo. Secondo le prime informazioni raccolte, le fiamme si sarebbero sviluppate, per cause ancora da accertare, all’interno di un appartamento di via Venzone.

Ci sarebbero alcune persone intrappolate nella casa. Sul posto sono prontamente accorsi i vigili del fuoco di Udine e Codroipo.

(notizia in aggiornamento)