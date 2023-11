Le Città del Vino in Fvg sono ora 37.

Il Comune di Codroipo, con una ricca vocazione vitivinicola, è ufficialmente parte delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia: con questa nuova adesione, l’associazione raggiunge quota 37 nella nostra regione.

La consegna ufficiale della bandiera e della spilla da parte del coordinatore regionale Tiziano Venturini al sindaco Guido Nardini è avvenuta sabato 28 ottobre nel contesto del convegno “Sistema agroalimentare – Una risorsa per lo sviluppo del territorio”, durante la Fiera di San Simone. “Entriamo a far parte – ha dichiarato il primo cittadino – di un gruppo importante, insieme ad altri comuni del Medio Friuli, nel quale potremmo lavorare per dare risalto alla viticoltura del nostro territorio”.

A seguire in questi mesi il procedimento di adesione l’assessore alle Attività economiche Giorgio Turcati insieme al consigliere comunale Giuseppe Damiani. Presente il vicepresidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Mario Anzil, il decano dei viticoltori codroipesi (e di quelli regionali) Pietro Pittaro, i membri del Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, sindaci e amministratori, consiglieri regionali e varie autorità. Al convegno sono intervenuti i professori dell’Università degli Studi di Udine Francesco Marangon e Sandro Sillani, Eleonora Serpelloni di PromoTurismoFVG e Giovanni Litt di Sinloc Padova.