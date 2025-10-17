Fiera di San Simone, premio alle aziende innovative di Codroipo: ecco quali sono

La collaborazione di Confartigianato con la Fiera di San Simone.

La Fiera di San Simone a Codroipo celebra l’artigianato e l’innovazione del territorio con la premiazione di tre realtà imprenditoriali locali e una serie di apprezzati laboratori.

Domenica 19 ottobre, alle ore 17.30, nell’area antistante il Municipio, si terrà l’evento che renderà omaggio a aziende e persone che hanno saputo esprimere, attraverso il lavoro e l’innovazione, il valore dell’artigianato e la vitalità del Medio Friuli. Saranno premiate “Più pazzi di Sara Jane Bowles”, “Foto Ottica Socol di Socol Fausto” e “Molino Caeran di Caean Marco”, tutte realtà di Codroipo.

La premiazione è frutto della collaborazione confermata tra la Fiera di San Simone, Confartigianato Imprese Udine e l’amministrazione comunale. Interverranno per la consegna dei riconoscimenti il presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti, il presidente di Zona Friuli Occidentale di Confartigianato Udine, Paolo Bressan, e il vicepresidente e assessore comunale alle Attività produttive, Giorgio Turcati.

Craft & Taste: Laboratori e Stand

Nei weekend del 18-19 e 25 e 26 ottobre, all’interno del Borgo Cavalier Moro, grazie al contributo della Regione gestito da Cata Artigianato Fvg, saranno presenti stand gastronomici, di artigianato e laboratori dedicati a bambini e famiglie, tutti riuniti nel progetto «Craft & Taste».

Per quanto riguarda i laboratori, si terranno i seguenti appuntamenti: sabato 18 ottobre dalle 15 alle 17, laboratorio di ceramica con Valentina Picili di Prisci Creative Lab. Domenica 19 ottobre dalle 10 alle 12: laboratorio di decorazione di Paola Bellaminutti (Arte Bellaminutti). Sabato 25 ottobre dalle 15 alle 17: laboratorio di mosaico con Marisa Molaro di Mosaiclife.

Motivazioni dei Premi

Ecco le motivazioni per le aziende premiate:

PIU’ PAZZI DI SARA JANE BOWLES Sara Jane Bowles nasce in Inghilterra e si diploma come stilista. Nel 1994 si trasferisce in Italia per approfondire lo studio della lingua italiana. Qui mette su famiglia, accogliendo con gioia la nascita di Matilda Giacomo e Thomas Paul. Spinta da una forte passione, inizia a realizzare abiti originali per i propri figli e per quelli delle amiche. La creatività si amplia con i primi pupazzi, nati dal desiderio di regalare momenti di gioco e felicità ai bambini. Con il passare degli anni, l’attività evolve con la creazione di oggetti pensati per rendere più calda e accogliente la casa, portando la sua arte anche fuori casa sua. Quasi per gioco nasce così un percorso creativo che continua a distinguersi per originalità, cura artigianale e amore per il dettaglio. Nel 2020, in un momento difficile per tutti, Sara decide di intraprendere un grande passo, con un po’ di pazzia, e apre “Piùpazzi”, un laboratorio con annesso un piccolo negozio. Ad oggi Sara lavora nel suo mondo dove nascono idee ogni giorno, accogliendo i suoi clienti con un sorriso.

FOTO OTTICA SOCOL S.N.C. DI SOCOL FAUSTO & C. Fondato nel 1971 dai coniugi Fausto e Gina Socol come negozio di fotografia, la Foto Ottica Socol di Codroipo è un punto di riferimento per la comunità da più di 50 anni. Nel 1985 l’attività si è ampliata, unendo alla passione per l’immagine quella per la visione, e diventando così una vera e propria Foto-Ottica. Oggi l’azienda è portata avanti con entusiasmo e professionalità da Sara, Chiara ed Enrico, che continuano la tradizione di famiglia con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione. Foto Ottica Socol offre un servizio completo: occhiali da vista e da sole, esami della vista, applicazioni di lenti a contatto, foto-tessera e stampe digitali. Una storia fatta di impegno, passione ed attenzione al cliente: valori che da oltre mezzo secolo rendono Foto Ottica Socol un simbolo di continuità e qualità artigiana nel cuore di Codroipo.

MOLINO CAERAN DI CAERAN MARCO Il Molino Caeran nasce nel 1950 grazie a Bruno Caeran, uomo appassionato e intraprendente che decise di costruire un nuovo molino e metterlo al servizio della comunità agricola del territorio. Negli anni passò ad Angelo Caeran, che ne ammodernò i macchinari e le strutture, consolidandone la crescita e mantenendo viva la qualità e la cura artigianale di sempre. Dal 2003, Marco Caeran, terza generazione, porta avanti con passione l’eredità di famiglia, unendo esperienza, innovazione e rispetto per le materie prime. Oggi il molino produce farina di mais per polenta e commercializza cereali ad uso zootecnico, valorizzando le colture locali e custodendo una storia che da oltre settant’anni macina lavoro, tradizione e identità.