Meteo in Friuli: fine settimana sereno e stabile, ma da lunedì torna la pioggia

17 Ottobre 2025

di Giacomo Attuente

Il meteo del weekend in Friuli Venezia Giulia

Il meteo del fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà all’insegna del tempo stabile e per lo più soleggiato, con un graduale peggioramento atteso a partire da lunedì. Dopo diversi giorni di alta pressione, l’atmosfera resterà tranquilla ancora per due giornate, offrendo un sabato gradevole e una domenica leggermente più fresca, prima del ritorno delle piogge nella nuova settimana.

Sabato 18 ottobre: giornata serena

La giornata di sabato si preannuncia in prevalenza serena o poco nuvolosa su tutta la regione. Qualche velatura o annuvolamento locale potrà interessare le aree montane e i settori verso il Veneto, ma senza fenomeni.

Sulla costa soffierà al mattino una breve fase di “borino”, la classica brezza di nord-est, che renderà l’aria frizzante nelle prime ore. Le temperature saranno miti nelle ore centrali, con minime tra 4 e 7 °C in pianura e 10-13 °C sulla costa, mentre le massime si attesteranno tra 18 e 21 °C.

Domenica 19 ottobre: ancora stabile, ma con qualche nube e lieve calo termico

Domenica il tempo resterà generalmente buono, con cielo poco nuvoloso e venti deboli. Localmente non si esclude un temporaneo aumento della nuvolosità, specie tra pianura e zone interne.
Le temperature massime saranno in leggero calo rispetto a sabato, con valori tra 16 e 19 °C sia sulla costa che in pianura. Le minime oscilleranno fra 5 e 8 °C in pianura e 10-13 °C lungo la fascia costiera.

L’inizio della settimana.

Tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre il tempo cambierà sensibilmente. Il cielo diventerà coperto su tutta la regione, con piogge in arrivo dal pomeriggio di lunedì, inizialmente sulla fascia orientale e poi in estensione al resto del territorio.
Martedì le precipitazioni saranno diffuse e localmente abbondanti, specie sulle Prealpi Giulie e nel settore orientale, mentre saranno più deboli verso ovest.
Sulla costa soffierà Scirocco moderato o sostenuto, portando un aumento delle temperature: massime fino a 20-22 °C sulla costa, 17-19 °C in pianura, con minime attorno ai 10-13 °C.

