Meteo in Friuli: fine settimana sereno e stabile, ma da lunedì torna la pioggia

Il meteo del weekend in Friuli Venezia Giulia

Il meteo del fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà all’insegna del tempo stabile e per lo più soleggiato, con un graduale peggioramento atteso a partire da lunedì. Dopo diversi giorni di alta pressione, l’atmosfera resterà tranquilla ancora per due giornate, offrendo un sabato gradevole e una domenica leggermente più fresca, prima del ritorno delle piogge nella nuova settimana.

Sabato 18 ottobre: giornata serena

La giornata di sabato si preannuncia in prevalenza serena o poco nuvolosa su tutta la regione. Qualche velatura o annuvolamento locale potrà interessare le aree montane e i settori verso il Veneto, ma senza fenomeni.



Sulla costa soffierà al mattino una breve fase di “borino”, la classica brezza di nord-est, che renderà l’aria frizzante nelle prime ore. Le temperature saranno miti nelle ore centrali, con minime tra 4 e 7 °C in pianura e 10-13 °C sulla costa, mentre le massime si attesteranno tra 18 e 21 °C.

Domenica 19 ottobre: ancora stabile, ma con qualche nube e lieve calo termico

Domenica il tempo resterà generalmente buono, con cielo poco nuvoloso e venti deboli. Localmente non si esclude un temporaneo aumento della nuvolosità, specie tra pianura e zone interne.

Le temperature massime saranno in leggero calo rispetto a sabato, con valori tra 16 e 19 °C sia sulla costa che in pianura. Le minime oscilleranno fra 5 e 8 °C in pianura e 10-13 °C lungo la fascia costiera.

L’inizio della settimana.

Tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre il tempo cambierà sensibilmente. Il cielo diventerà coperto su tutta la regione, con piogge in arrivo dal pomeriggio di lunedì, inizialmente sulla fascia orientale e poi in estensione al resto del territorio.

Martedì le precipitazioni saranno diffuse e localmente abbondanti, specie sulle Prealpi Giulie e nel settore orientale, mentre saranno più deboli verso ovest.

Sulla costa soffierà Scirocco moderato o sostenuto, portando un aumento delle temperature: massime fino a 20-22 °C sulla costa, 17-19 °C in pianura, con minime attorno ai 10-13 °C.