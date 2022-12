In Friuli, un albero di Natale davvero originale

L’albero di Natale, ognuno lo addobba come vuole: c’è chi sceglie i colori tradizionali, chi quelli alla moda, chi punta sull’eleganza e chi sull’originalità, usando materiali del tutto particolari.

E le imminenti festività, paiono aver scatenato la creatività in Friuli, per quando riguarda le decorazioni casalinghe. Ne è un esempio l’albero di Natale allestito nel giardinetto di un’abitazione di Codroipo, in mezzo all’aiuola di piante aromatiche: gli autori, invece di palline e striscioni, hanno usato cartelli stradali. Sì, quelli dei lavori in corso, del senso unico e del limite di velocità, circondati da rametti di pino. Da notare anche la non casuale disposizione delle figure, con le frecce che portano lo sguardo verso l’apice della composizione.

Una creazione decisamente originale che ha attirato curiosità, ma anche ammirazione per la fantasia dimostrata, tra le persone che lo hanno visto. Decisamente alternativo.