Questo fine settimana c’è Telethon a Udine

Tutto è pronto per la nuova edizione di Telethon Udine, che torna in presenza, dopo due anni di corse “a distanza”. Sono 546 le squadre che partecipano alla staffetta 24 x un’ora, con inizio sabato 3 dicembre alle 15 e conclusione domenica 4 alla stessa ora, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie rare. La mattina di sabato, inoltre, a partire dalle 9, tornerà anche la Staffetta Giovani, dedicata alle scuole primarie e secondarie.

Il percorso si snoderà in un anello di circa 1.500 metri con partenza da piazza I Maggio, per poi continuare lungo viale della Vittoria, Parco della Rimembranza, via Sant’Agostino, Largo delle Grazie, piazza I Maggio (lato liceo classico Stellini), e arrivo nuovamente in Giardin Grande.

Già da domani, quindi, entreranno in vigore alcune deviazioni al traffico: da mezzogiorno scatta il divieto di sosta, e dalle 22 pure quello di transito, lungo il percorso Giardin Grande, viale della Vittoria (corsia est ossia quella verso i giardini Loris Fortuna), Parco della Rimembranza (via Diaz), in via Sant’Agostino (corsia ovest), Largo delle Grazie, una porzione di via Verdi (lato conservatorio) e la collinetta davanti al Tomadini.

Il divieto di transito sarà in vigore, sempre dalle 22, anche lungo le direttrici da largo delle Grazie a viale della Vittoria, da via Verdi/vicolo Porta/via D’Azeglio a Largo delle Grazie/giardini Loris Fortuna e da piazza Patriarcato alla Collinetta del Conservatorio. Viale della Vittoria diventerà quindi a senso unico (da nord verso sud) e sarà garantito l’accesso al parcheggio in struttura; chi proviene da via Pracchiuso dovrà svoltare verso via Sant’Agostino (non si potrà quindi andare verso Largo delle Grazie). Divieti di sosta e transito per qualsiasi veicolo saranno in vigore anche dalla mezzanotte alle 14 di sabato 3 dicembre in piazza Libertà, via Vittorio Veneto, piazzetta Bertrando, porzione di piazza Duomo, via Stringher, via Savorgnana e via Cavour per la Staffetta Giovani.