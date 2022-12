Confronto tra i prezzi della benzina in Slovenia e in Fvg

Anche in Fvg, la giornata di oggi ha visto il rincaro dei carburanti e forse molti automobilisti si chiedono se conviene, a questo punto, andare in Slovenia, dove i prezzi della benzina sono storicamente più bassi. Ecco allora un confronto, per capire se attraversare il confine ci farà risparmiare o meno.

In Slovenia, come accade da diversi mesi, il Governo ha messo il tetto ai prezzi per le stazioni di rifornimento fuori dall’autostrada: l’ultima riduzione risale a poche settimane fa e, fino al 5 dicembre, prevede una spesa di 1,464 euro al litro per la benzina e 1,623 euro al litro per il diesel.

Per quanto invece riguarda il Fvg, i prezzi, da oggi 1 dicembre, sono aumentati a causa della riduzione dello sconto sulle accise deciso dal Governo, sconto che è passato da 30 a 18 centesimi al litro, portando ad un incremento del costo di 12 cent.

Secondo l’osservatorio sui carburanti del Ministero per lo sviluppo economico, attorno a Udine oggi la benzina servita parte da 1,699 per salire anche a 1,833 mentre la self da 1,699 a 1,821. Per quanto riguarda il diesel, servito parte da 1,789 per arrivare a oltre i 2 euro al litro mentre quello self da 1,791

Nell’area di Pordenone, la benzina servita si può trovare a 1,679 (e anche al self) mentre il diesel varia da 1,769 (self) a 2,071 servito. Infine Gorizia: la benzina in modalità self si trova anche a 1,699 mentre la servita va da 1,719 a 1,936; il diesel, invece, al self service parte da 1,809 per arrivare, servito, a 2,036 euro al litro.

Per valutare la convenienza di un viaggio in Slovenia, va poi ovviamente considerato lo sconto regionale, che ammonta a 24 centesimi per l’area 1 e 17 cent per l’area 2 (per la benzina) e a rispettivamente 15 e 11 centesimi per il diesel.