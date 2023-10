Accusati di furto di scarpe in un negozio di Codroipo.

Avevano rubato delle scarpe in un negozio del paese: i carabinieri di Codroipo, al termine dell’indagine, sono risaliti a due persone, un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 24, entrambi residenti in paese. I due sono stati denunciati per furto aggravato. La merce sottratta è stata recuperata e verrà restituita al legittimo proprietario dopo l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.