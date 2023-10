Il furto all’agraria di Tarcento risale allo scorso maggio.

Avevano rubato soldi all’agraria di Tarcento, ma ora le autrici del furto sono state individuate: si tratta di tre donne, tutte residenti fuori regione.

Il fatto risale al 24 maggio scorso, quando in via Sottocolleverzan erano stati portati via circa 3mila euro in contanti. A seguito delle indagini, i carabinieri hanno denunciato per furto una donna di 48 anni, una di 33 e una di 26 anni, residenti in Lazio, Toscana e Veneto.