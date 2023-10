Evento speciale al Teatrone, Roberto Bolle danzerà per la prima volta a Udine

Roberto Bolle si esibirà per due date a Udine.

Soprannominato “Étoile dei due mondi” per essere stato il primo a diventare contemporaneamente Étoile al Teatro della Scala di Milano e Principal Dancer all’American Ballet Theatre di New York, Roberto Bolle è sicuramente uno dei più celebri e amati ballerini al mondo e ora il pubblico friulano potrà ammirarlo grazie ad un evento speciale del Teatro Giovanni da Udine.

Il “gladiatore della danza” (altro suo soprannome) sarà infatti protagonista di due nuovi appuntamenti, in programma sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 e realizzati con il sostegno di Danieli Group SpA. In quell’occasione, Bolle si esibirà per la prima volta a Udine con il suo Gala “Roberto Bolle and Friends”.

Lo spettacolo – prodotto da Artedanza srl – con il quale l’Étoile ha viaggiato in tutto il mondo, è ormai un cult che attira ogni stagione migliaia e migliaia di persone e che cambia ogni anno cast e programma, rinnovandosi completamente in ogni occasione pur rimanendo un appuntamento straordinario di bellezza e di arte.

Insieme ai suoi Friends provenienti da tutto il mondo, Roberto Bolle darà vita ad un susseguirsi di passi a due e assoli, che sceglie personalmente, che mescola, in maniera unica, repertorio classico e contemporaneo, ottocentesco e attuale.

Fra le stelle più luminose della danza internazionale, Roberto Bolle non è solo interprete ma anche Direttore artistico dei suoi Gala che sono diventati uno straordinario strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze a un pubblico trasversale, composto da migliaia di appassionati e non solo. Forte della sua esperienza sui palcoscenici più importanti del mondo, Bolle riesce a rendere ognuno di questi spettacoli unico nel suo genere ricreando un’atmosfera magica che celebra la bellezza e l’eleganza della danza.

La sua folgorante carriera, iniziata da giovanissimo dopo il diploma alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala e l’ingresso nella compagnia scaligera, gli inviti nei più importanti teatri del mondo conteso come guest star, il corteggiamento mediatico di magazine e televisioni, la presenza da protagonista e testimonial ai grandi eventi internazionali, fanno di Roberto Bolle un caso unico di ballerino che riesce a portare al balletto, come nessun altro, grandi folle e trepidanti entusiasmi.

Bolle sceglie per il suo spettacolo ballerini di fama internazionale, provenienti dalle migliori compagnie del mondo. Un’occasione unica per ammirare, in una stessa soirée e sul medesimo palcoscenico, le più famose stelle del balletto di oggi “sfidarsi” amichevolmente, nel nome dell’arte della danza, in uno straordinario confronto di tecniche, scuole e stili, per un programma differentemente concepito per ogni teatro e rappresentazione.

I biglietti.

L’appuntamento con “Roberto Bolle and Friends” è un evento speciale della Stagione 2023/24 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine fuori abbonamento.

I biglietti per entrambe le date saranno in vendita a partire dalle ore 16 di venerdì 13 ottobre sulla piattaforma Ticketone e, per contingenti limitati, anche presso la biglietteria del Teatro, in via Trento 4 a Udine. Gli sportelli osserveranno i seguenti orari: da martedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00. Chiusura domenica, lunedì e giorni festivi.