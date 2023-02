All’hotel di Codroipo un’importante certificazione nazionale

Certificazione CasaClima per il Nodo hotel di Codroipo.

All’hotel Nodo di Codroipo è stata assegnata un’importante certificazione nazionale. “Gli imprenditori che hanno il coraggio di investire sono gli attori che aiutano le istituzioni e le associazioni di categoria a far crescere l’economia locale. L’investimento fatto sul Nodo hotel di Codroipo è significativo per il nostro territorio, che deve fare leva su strutture ricettive di qualità”.

Queste le parole dell’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, che ha partecipato alla cerimonia di consegna della certificazione CasaClima al Nodo hotel di Codroipo. Si tratta di un documento che attesta le caratteristiche energetiche, la sostenibilità e la qualità di un edificio, in linea con la direttiva del Parlamento europeo sulla prestazione energetica nell’edilizia. È conferito dall’agenzia

CasaClima di Bolzano, centro di competenza per l’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia sia per le nuove costruzioni sia per la riqualificazione di quelle esistenti.

La consegna della targa è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Codroipo Guido Nardini e del presidente di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo.

Inaugurato nel novembre 2020.

L’hotel a 4 stelle inaugurato nel novembre 2020 è stato realizzato con un progetto incentrato sulla sostenibilità, declinata nell’uso del legno così come nelle ampie vetrate e nell’attenta suddivisione degli spazi verdi che circondano la struttura. La cucina del ristorante (80 posti interni più 30 esterni) si focalizza sull’utilizzo di prodotti locali – molti dei quali di Presidio slow food – selezionati e proposti in chiave moderna secondo la stagionalità. L’attenzione al territorio, dettata anche dalla scelta di materie prime, fornitori e imprese esecutrici locali, ha portato la struttura ad aderire alla Strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia di PromoTurismoFvg.

“Viviamo in una Regione – ha aggiunto Bini – in cui tra gli asset principali dell’economia c’è proprio il turismo, troppo spesso sottovalutato negli anni passati. In questo contesto, il Friuli Venezia Giulia ha saputo ripartire dopo la pandemia grazie alla virtuosa alleanza tra il pubblico e il privato. In questi anni la

Regione ha messo a disposizione del comparto turismo e commercio quasi mezzo miliardo di euro: risorse importanti, messe a frutto grazie al coraggio e all’iniziativa degli imprenditori che operano nel comparto turistico”.

Il certificato CasaClima ha, come tutti i certificati energetici, una validità di 10 anni dalla data di emissione e deve essere aggiornato in caso di intervento che modifichi in modo sostanziale il rendimento energetico. Oltre 18mila i nuovi edifici e progetti di ristrutturazione ad aver ottenuto finora la certificazione.