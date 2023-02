Incendio a Codroipo nella notte.

Un incendio è divampato nel corso della notte a Codroipo, dove ha preso fuoco un’autovettura all’interno del cortile di una casa.

Attorno alle 2.15, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo è stata allertata ed è intervenuta con il supporto dell’autobotte, giunta dalla sede centrale di Udine. I pompieri codroipesi hanno estinto l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme, che avevano già iniziato ad intaccare la parte bassa di una delle travi del tetto, all’intera abitazione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.