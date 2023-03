Incendio sul tetto della casa, l’intervento dei vigili del fuoco

Alle 15 circa di oggi, le squadre dei distaccamenti dei Vigili del fuoco di Codroipo, San Daniele del Friuli e San Vito al Tagliamento supportate da un autobotte e un autoscala sono intervenute per l’incendio del tetto di una casa in Via Maiano a Codroipo.

All’arrivo dei Vigili del fuoco l’incendio, che verosimilmente è partito dalla canna fumaria, aveva iniziato ad intaccare le travi in legno del tetto dell’abitazione ma il rapido intervento delle squadre vigili del fuoco è valso a spegnere rapidamente le parti incendiate evitando la propagazione delle fiamme all’intero tetto.

Terminate le operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e messa in sicurezza del tetto. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone e non ha causato danni all’interno dell’abitazione.

Altro incendio questa volta di sterpaglie che ha mandato in fumo circa 7 ettari di vegetazione nel pomeriggio di oggi a Gonars dove i Vigili del fuoco friulani sono intervenuti alle 15 e 30 circa con squadre dal distaccamento di Cervignano e dalla centrale di Udine. Per tale intervento i Vigili del fuoco hanno operato fino alle 18 circa assieme al personale AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione Civile.