Maltempo e forte vento, decine di interventi in Friuli Venezia Giulia

Gli interventi dovuti al maltempo e al vento in Friuli Venezia Giulia.

Sono circa 500 gli interventi di soccorso dovuti al forte vento che il personale dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno portato a termine dalla mezzanotte di domenica 26 febbraio 2023 alle ore 18 di oggi 01 marzo 2023. Circa 170 le chiamate giunte, alle sale operative dei Vigili del fuoco dei comandi della regione, per i danni da vento dalla mezzanotte alle 18 di oggi.

A Gorizia e Trieste.

A Trieste dove continua a soffiare la Bora i Vigili del fuoco giuliani hanno portato a termine una settantina d’interventi di soccorso e una trentina sono quelli in corso di svolgimento o in attesa. Nella giornata odierna il comando vigili del fuoco di Trieste sta operando con 6 squadre supportate da un’autoscala, per riuscire a sopperire alla mole di chiamate è stato anche richiamato personale libero dal servizio. Al momento è in corso di svolgimento un intervento per la rimozione di un grosso albero pericolante in Via Sottomonte appoggiato ai cavi elettrici e telefonici e che ha bloccato l’accesso ad alcune abitazioni. A Gorizia i Vigili del fuoco isontini sono stati impegnati con due squadre per una ventina d’interventi di soccorso.

La situazione in Friuli.

A Udine i Vigili del fuoco friulani stanno operando con 6 squadre sul territorio supportate da due autoscale, una delle quali fatta giungere dal comando VV.F. di Pordenone.

In mattinata la situazione più critica a Cividale del Friuli, dove il vento ha fatto spezzare un grosso ramo che è caduto su un’auto parcheggiata all’interno della quale fortunatamente non c’erano persone. Divelta anche la copertura di un tunnel di protezione di balle di fieno, in prossimità di un istituto educativo.

Parecchi interventi per alberi caduti e danni si sono registrati nelle zone di Udine Codroipo e Manzano, mentre a Pasian di Prato i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza parte del tetto che è stato scoperchiato nella struttura della casa di accoglienza andata in fiamme a fine dicembre. Ad ora sono una cinquantina gli interventi dovuti al vento portati a termine e una decina quelli in corso.