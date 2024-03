Incidente a Codroipo.

Un incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 19 a Codroipo, lungo la strada principale della cittadina, vicino alla rotatoria che porta al centro del paese. Per cause in corso di accertamento, un’auto è finita nel fossato; nell’urto, il mezzo ha riportato gravi danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari della Sores.