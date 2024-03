Audi vs Lancia: anche un ex pilota del Fvg nel cast del nuovo film

Gianmaria Martini sarà Hannu Mikkola nel film “Race for glory – Audi vs Lancia.

L’attore triestino Gianmaria Martini sarà Hannu Mikkola, pilota finladese della Audi nel film “Race for glory – Audi vs Lancia” diretto da Stefano Mordini e nelle sale dal 14 marzo con un cast internazionale, prodotto da Jeremy Thomas insieme a Riccardo Scamarcio e distribuito in tutto il mondo da Medusa.

“Sarà un ritorno alle mie origini considerando che fino all’età di 20 anni ero davvero un pilota professionista quando poi mi sono dovuto ritirare a causa di un grave incidente. Hannu Mikkola vinse il mondiale piloti nel 1983 nel campionato di rally e, differentemente dalla tendenza degli altri piloti, era una persona molto solare e genuina, estremamente comunicativa con la stampa e il suo team, compreso il suo direttore tecnico interpretato da Daniel Brül” – dichiara l’attore.

Chi è Gianmaria Martini.

Gianmaria Martini nasce a Trieste nel 1978. Poco incline agli studi e invece talentuoso negli sport a 13 anni scopre il mondo delle corse, in cui diventa presto professionista in karting e Formula Renault fino ai 20 anni, quando in seguito a grave incidente deve ritirarsi. Dopo la maturità classica e disparati cambi di facoltà (Lettere Filosofia DAMS) casualmente si interessa alla recitazione e frequenta l’Accademia di Trieste e in seguito quella Nazionale di Genova.

Durante questi anni di formazione esordisce sulla Rai in “Un caso di coscienza” prima e seconda stagione. Appena terminata l’accademia è subito protagonista di due spettacoli teatrali: “Tiberio Mitri, Fuori i secondi” al Teatro la Contrada di Trieste e “Corto circuito al Nazionale di Genova. Subito dopo, debutta al cinema in “Diaz”, film di Daniele Vicari e in “Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana. A teatro si misura con grandi personaggi tra cui Caligola e Prometeo, e con grandi testi (recita molti Shakespare), fino a essere protagonista al teatro greco di Siracusa ne “Le Fenice di Euripide”.

Nel frattempo, Martini recita in molte serie tv, tra cui “I Cesaroni”(Mediaset), “1992” e “1993” (Sky), “Non Uccidere 2” (Rai) e in altri film come “Ho ucciso Napoleone” diretto da Giorgia Farina e “Vinodentro” di Ferdinando Vicentini Orgnani. Negli ultimi anni si allontana progressivamente dal teatro, lavorando unicamente con la compagnia internazionale EuAct per intensificare soprattutto l’attività televisiva; infatti, sarà nel cast delle serie Rai “Un Passo dal Cielo”, “Blanca”, “Solo per passione – Letizia Battaglia”, e “Non mi Lasciare” (in cui è protagonista con Vittoria Puccini e Alessandro Roja). In seguito, reciterà in “Blocco 181” e “Il Re” per Sky. Uscito da poco il suo ultimo film “Roma Blues”, l’attore ha appena terminato le riprese di “Prima di Noi” di Daniele Lucchetti e “Don Matteo”.