A Codroipo, incidente sul lavoro.

Il Friuli registra un altro incidente sul lavoro nella giornata di oggi, 20 novembre: oltre a San Giorgio di Nogaro, infatti, un operaio di 54 anni è rimasto ferito a Codroipo.

L’uomo, residente a Claut e dipendente di una ditta trevigiana, stava lavorando ad un cantiere edile in via Ponte della Delizia; durante lo spostamento tramite gru di una barriera stradale “new jersey” di cemento, questa si è sfilata dal gancio e lo ha colpito al volto e alla gamba. E’ stato portato all’ospedale di Udine, dove, fortunatamente, non è in pericolo di vita.