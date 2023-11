Incidente sul lavoro a San Giorgio di Nogaro.

Un uomo è stato soccorso nella giornata di oggi, a San Giorgio di Nogaro, dal personale sanitario, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente sul lavoro accaduto, in via Callata, nella zona del cimitero.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, infatti, il 36enne, residente a Monfalcone, era impegnato nel cantiere di realizzazione di nuovi loculi cimiteriali e ha perso il controllo della smerigliatrice che imbracciava, ferendosi all’avambraccio destro.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza che ha preso in carico la persona ferita, per la quale è stato poi disposto il trasporto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile.