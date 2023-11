Il dono di Lignano a Klagenfurt: un presepe di sabbia per l’Avvento carinziano

Lignano ha donato a Klagenfurt un presepe di sabbia.

Un Presepe di sabbia raffigurante la natività, a simboleggiare l’unione di due città gemellate. E’ questo il dono che Lignano Sabbiadoro ha voluto per Klagenfurt, realizzato nella piazza centrale della cittadina, luogo che da sabato, giorno dell’inaugurazione, ospita i tradizionali mercatini di Natale, meta turistica privilegiata di questo periodo dell’anno.

Costruito dagli artisti dell’Accademia della Sabbia, con IrinaSokolova e il maestro Antonio Dal Molin, che collabora da sempre alla realizzazione del celebre Presepe di Sabbia che anche quest’anno sarà in mostra sulla spiaggia di Lignano nell’ambito del programma Natale d’A…Mare, l’opera viste le caratteristiche climatiche della cittadina austriaca è contenuta in una casetta di legno, visibile attraverso una vetrata e per le prossime settimane sarà una delle attrazioni principali dell’Avvento carinziano.

Alla cerimonia ufficiale di apertura dei mercatini e di accensione dell’albero erano presenti diverse città gemellate con Klagenfurt, oltre a Lignano Sabbiadoro, Capodistria, Nova Goriča e Gorizia.

“E’ stata un’occasione importante per saldare ulteriormente un rapporto iniziato nel 2021 e particolarmente intensificato nell’ultimo anno con un programma di iniziative di ampio raggio, in tema di turismo, cultura, sport e scuole”, ha commentato il sindaco Laura Giorgi, riferendosi anche agli scambi che hanno interessato le società sportive a fine settembre e le scuole la scorsa primavera e annunciando che il prossimo 14 giugno Lignano Sabbiadoro ospiterà il concerto di Andreas Gabalier, cantante folk e rock molto amato e seguito dal pubblico austriaco.

“L’incontro in particolare con Gorizia e Nova Goriča – anticipa il sindaco – è stato molto utile per un confronto sulla programmazione di Go! 2025 capitale europea della cultura e valutare una partecipazione della città di Lignano Sabbiadoro”.

Soddisfatto per l’incontro con i “gemelli” carinziani anche il consigliere delegato al turismo, Massimo Brini, presente a Klagenfurt assieme al sindaco Giorgi e a Ennio Polat, responsabile dell’ufficio turismo del Comune di Lignano.

“Nel suo discorso di saluto il sindaco Christian Scheider ha parlato davvero bene della nostra località e per noi è stata un’ottima occasione di promozione – conferma il consigliere Brini – la volontà per tutte le città gemellate coinvolte dalla manifestazione di sabato è quella di fare sinergia e di lavorare a iniziative condivise, per migliorare e aumentare tutte quelle azioni a favore anche della cultura, del turismo e della Pace”.