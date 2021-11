Il furto di denaro e gioielli a Codroipo.

Sono riusciti a entrare in casa, forzando una finestra, e a rubare nonostante nell’abitazione ci fossero anche i proprietari. È accaduto nella serata di ieri a Codroipo.

Qui, ignoti malviventi si sono introdotti al primo piano, asportando contanti, monili in oro e anche carte di credito. In seguito, sono fuggiti senza farsi scoprire dai proprietari di casa, in quel momento al piano terra.

Il bottino è ancora da quantificare. È stata presentata denuncia ai carabinieri di Codroipo, che ora indagano sul fatto.

