Il Black Friday per gli acquisti in Friuli.

È tornato anche quest’anno il “venerdì nero” più atteso in Friuli, l’opportunità perfetta per chi vuole fare gli acquisti di Natale a prezzi vantaggiosi. Per molti infatti il “Black Friday” significa offerte, sconti, acquisti su molti prodotti: dall’abbigliamento alla tecnologia, da utensili per casa ai cosmetici di bellezza. L’iniziativa ha avuto molto successo negli anni passati e per questo si è deciso di non fermarsi ad un solo giorno, ma negozi online e centri commerciali hanno deciso di dilatare i tempi. Anche in Friuli, l’iniziativa è stata accolto con molta successo e diverse sono le proposte che i negozi hanno pensato per i clienti.

Un grande ritorno, perché è il primo “venerdì nero” post pandemia. L’anno scorso, infatti, viste le restrizioni alla circolazione, molti hanno preferito dedicarsi agli acquisti online su siti come Amazon o sugli e-commerce di Mediaworld, Euronics e Unieuro. Cosa che ha penalizzato gli esercizi commerciali, che infatti, quest’anno hanno deciso di approfittarne per tornare a essere competitivi, vista la zona bianca (ma quasi gialla).

“Un volano per l’economia locale”.

“Il Black Friday è una giornata particolare perché è grande opportunità – afferma Antonio Dalla Mora, presidente della Fipe Confcommercio provinciale di Udine. Per Dalla Mora infatti il “venerdì nero” diventa una vera e propria occasione per risanare l’economia locale da una parte e per anticipare i regali natalizi dall’altra. “L’anno scorso la situazione ha portato all’uso degli acquisti online – continua Dalla Mora – quello che ci auguriamo è un ritorno del metodo di acquisto classico, cioè che le persone tornino a fare shopping nei negozi”. Guardando poi all’evoluzione in Friuli per la situazione di pandemia, Dalla Mora afferma: “L’introduzione del Green pass rafforzato per scongiurare la chiusura degli esercizi commerciali ci rincuora molto – e conclude – non solo per il settore già duramente colpito, ma per la clientela che ha voglia e necessità di uscire“.

Le proposte dei centri commerciali.

Sconti dal 20% al 70% si possono trovare fino al 28 novembre in molti punti vendita del Città Fiera di Udine. Tra questi, da Scarpe&Scarpe ci sono molti articoli scontati del 30% e da H&M tutte le collezioni, quindi anche le nuove, sono scontate al 20%. Per chi punta sui gioielli, da Bluespirit e D’Amante sarà possibile fare regali con il 70% di sconto. Nel negozio Kiko, invece, si è preferito puntare su una promozione diversa: acquistando tre prodotti altri 3 sono in regalo.

Anche al Palmanova Outlet Village il “Black Friday” è una vera e propria occasione: nei negozi aderenti infatti sono previsti sconti al 30% fino al 29 novembre. Oltre alla possibilità di fare acquisti vantaggiosi, sarà possibile respirare aria di festa. Tra luci e decorazioni, al Palmanova Village infatti è già Natale.

