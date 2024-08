La Città del Vino di Codroipo aderisce a Le Notti del Vino con la tappa di sabato 24 agosto dalle 19 alle 23.30 in piazza Garibaldi, nell’area sottostante il campanile. Una serata all’insegna di degustazioni enogastronomiche dei produttori del territorio e della buona musica.

Il menù e le cantine partecipanti.

Il menù sarà cura della Pro Loco Pozzo Dell’Angelo mentre le cantine partecipanti sono 3zero – Valvasone Arzene (Pn); Azienda Bonessi – Ipplis (Ud); Borgo Delle Oche – Valvasone Arzene (Pn); Colmello Di Grotta – Farra D’isonzo (Go); Eredi Vigneti Pietro Pittaro – Codroipo (Ud); Ferrin Paolo – Camino Al Tagliamento (Ud); Forchir – Camino Al Tagliamento (Ud); Grossutti Daniele e Federico – Bertiolo (Ud); La Cortine – Codroipo (Ud); Mister Bio Wine – Latisana (Ud); Vendrame Vignis Del Doge – Passariano Codroipo (Ud); Zani Elvio – Faedis (Ud).

Il costo Biglietto è di 15 euro e comprende 4 degustazioni di vini, 4 assaggi del menù, calice e sacca porta calice.

Dalle ore 20 alle ore 22:30 accompagnamento musicale jazz, swing e gipsy swing con Marko Čepak & Cristiano Devitor Guitar Duo.

Le Notti del Vino sono un progetto innovativo che per primo in Italia vede un Coordinamento delle Città del Vino dare vita in maniera autonoma a un format di enoturismo d’avanguardia con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Banca 360 FVG, il patrocinio del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e di UniDocFVG e il supporto delle Pro Loco dell’UNPLI FVG.