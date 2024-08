Il cartellone provocatorio fuori dallo stadio Friuli.

Una situazione piuttosto singolare sta infiammando gli animi dei tifosi dell’Udinese. A poca distanza dallo stadio Friuli, sono apparsi due cartelloni pubblicitari della Triestina che hanno suscitato sorpresa e polemiche. Su di essi campeggia la scritta “The most beautiful jersey in Friuli Venezia Giulia” (“La maglia più bella del Friuli Venezia Giulia”), ma l’immagine raffigurata non è quella delle nuove divise dell’Udinese, bensì quella della Triestina, storica rivale calcistica.

Una provocazione, che arriva poco la presentazione delle maglie da casa e da trasferta e della squadra, che scatenato la reazione dei tifosi bianconeri. Uno dei cartelloni è già stato imbrattato con alcuni insulti verso gli storici rivali.