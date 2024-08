L’incendio del Mare di Lignano.

Uno spettacolo suggestivo di luci e colori ha emozionato e incantato, per quaranta minuti, le migliaia di persone arrivate a Lignano Pineta per assistere alla 28esima edizione de “L’Incendio del Mare”, andato in scena ieri sera.

Una grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori, dalla società Lignano Pineta al coreografo Ciro Manfredonia (al secolo “il mago dei fuochi”), dalla famiglia di fuochisti Iannotta, con Romolo e Angelo sugli scudi, alla Regione Friuli Giulia ai tanti operatori turistici, sponsor della serata e fornitori della società Lignano Pineta.

Sparati dal Pontile a Mare di Lignano Pineta e dal nuovo pontone dell’Azienda Cicuttin ormeggiato nello specchio d’acqua antistante piazza Marcello D’Olivo, i fuochi – realizzati da una delle migliori aziende italiane, la Iannotta Fireworks di Casagiove (Caserta) giunta con tradizione, competenze e professionalità, alla tredicesima generazione di produttori dal lontano 1720 – hanno incantato gli spettatori tra inediti e il tradizionale “botta e risposta” tra i fuochi lanciati dal Pontile e dalla piattaforma in mare. Il terzo botto che ha segnato la fine delle coreografie che hanno tinto il cielo e il mare di mille colori da ricordare un caleidoscopio, è stato accompagnato da un lunghissimo applauso.

“Superarsi – hanno commentato a margine dello spettacolo, Ciro Manfredonia e Giorgio Ardito, presidente della società Lignano Pineta – è sempre difficile, ma crediamo di esserci riusciti ieri sera con uno spettacolo da annoverare tra i migliori dell’Alto Adriatico”.

A precedere l’attesissimo spettacolo, dalle ore 21.30, nella “mezzaluna” di piazza Marcello D’Olivo, è andata in scena la grande musica mixata da Renato Pontoni e Carlo P. con lo spettacolo “WOW sono a Lignano Pineta”. Sono state le famosissime hit degli anni ’70, ’80 e ’90 a far ballare e divertire una piazza gremita di persone trasformando l’attesa di migliaia di turisti in una bellissima festa open air. Alla serata la Regione Friuli Venezia Giulia è stata rappresentata dal presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin che ha ringraziato “la Famiglia Ardito e tutti gli sponsor per promuovere eventi di qualità e credere in Lignano Pineta”, dai Consiglieri Mauro Di Bert e Lucia Buna.