Gelatieri da generazioni, innovativi e gluten free: a Codroipo apre GeLab

Nuova gelateria a Codroipo.

Una gelateria innovativa, all’avanguardia e particolarmente attenta alle richieste di tutti, che vuole abbracciare anche la clientela più esigente: nasce così Gelab, che domenica 21 maggio a Codroipo ha spalancato le porte a centinaia di persone. Proposte glutin free sia per quanto riguarda il gelato, sia per cialde e coni, una ventina di gusti tra i quali scegliere molti dei quali rigorosamente senza lattosio e diverse creazioni ideate artigianalmente in laboratorio.

“La nostra gelateria vuole prestare particolare attenzione a tutte le esigenze della clientela” commenta in titolare Dannj Zanchetta, 34 anni, che è affiancato nella sua attività dalla compagna Silvia Moroso, 27. L’arte del gelatiere ha radici ben profonde nella famiglia Zanchetta: già il bisnonno infatti, nel 1934, aveva avviato questa professione con ottimi risultati, mentre il padre a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, fece una gran gavetta in Germania, dove si specializzò ed affinò ancora di più la tecnica.

“Questa passione ha contagiato anche me e mio fratello Andrea, tanto che nel 2007 abbiamo aperto autonomamente la nostra prima gelateria a Lignano“, spiega Dannj. Sono due infatti le gelaterie che ancora oggi la famiglia manda avanti con successo a Lignano Pineta e che prendono il nome di “Gelato buonissimo”. “Ero stanco della vita stressante da stagionale, sentivo l’esigenza già da un paio di anni di aprire la mia attività in un contesto meno caotico, con orari più consoni alla vita famigliare e questo posto mi è sembrata la scelta ideale” prosegue Zanchetta.

Oltre ai tavolini interni, in vista della bella stagione i clienti potranno anche usufruire del porticato esterno dove potersi gustare piacevolmente il loro gusto preferito. “Siamo entusiasti ed orgogliosi di ospitare chiunque volesse provare una nuova esperienza, che siamo certi saprà accontentare anche i palati più sopraffini”, conclude il titolare.