Furti in serie a Pocenia.

Le case di Pocenia sono state colpite da una raffica di furti ravvicinati: oggi, infatti, sono quattro le denunce arrivate in merito ai carabinieri di Palazzolo dello Stella.

In un caso, i ladri hanno forzato una tapparella della casa di una donna del 1957, tra la serata del 27 e la notte del 28 maggio, e hanno portato via tre anelli e contanti per un danno di mille euro. In un secondo caso, la vittima (classe 1945) ha denunciato l’effrazione dell’infisso e un furto dal valore di circa 1.500 euro tra soldi e una collana in oro. Altra effrazione, nella casa di un 61enne, dove sono stati asportati anelli e collane per 5mila euro. Infine, una signora che ha denunciato un’effrazione, senza che però venisse rubato nulla dall’abitazione.