Nuovo parco fotovoltaico: energia pulita per 11.000 famiglie dall’ex sito Mangiarotti

Inaugurato il nuovo parco fotovoltaico a Codroipo.

Da luogo di produzione bellica a simbolo della transizione verde: il sito dell’ex deposito di munizioni Mangiarotti a Codroipo è stato ufficialmente riconvertito da REDEN, azienda internazionale leader nelle energie rinnovabili, nel suo primo impianto fotovoltaico realizzato in Italia. Con una potenza installata di 23,5 MW, l’impianto è in grado di fornire energia rinnovabile a circa 11.000 famiglie, evitando ogni anno l’emissione di 22.000 tonnellate di CO₂.

Il recupero di un sito storico.

Il sito di Codroipo, un tempo destinato alla produzione di munizioni e successivamente abbandonato, è stato riportato a nuova vita grazie a un attento intervento di riqualificazione. Oltre all’installazione di pannelli fotovoltaici, l’azienda ha avviato un ampio progetto di recupero ambientale e storico, che include: la piantumazione di arbusti di medio e alto fusto lungo il perimetro per mitigare l’impatto visivo; il restauro di elementi storici, come il cancello d’ingresso, la fontana e la statua di Santa Barbara, in omaggio al passato del sito; l’installazione di pannelli didattici per preservare e valorizzare la memoria storica dell’area.

“Queste iniziative, realizzate in stretta collaborazione con il Comune di Codroipo, non solo restituiscono valore a un sito a lungo trascurato, ma contribuiscono anche alla transizione ambientale su scala più ampia”, ha dichiarato Luca Crisi, Country Manager di REDEN in Italia. “Siamo estremamente orgogliosi di questo primo risultato italiano di REDEN, che dimostra il nostro impegno a costruire un futuro energetico solido, orientato alla comunità ed ecologico”.

L’equilibrio tra paesaggio ed energia green.

“Il tema della transizione energetica è quanto mai attuale, così come quello, che spetta alla politica, di definire un equilibrio fra la tutela del paesaggio e della produzione di energia per l’economia e la vita di ogni giorno – ha affermato Guido Nardini, sindaco di Codroipo all’inaugurazione del parco fotovoltaico -. Questa tipologia di dibattito si lega anche al tema delle strutture di accumulo. Perciò è un valore aggiunto per Codroipo poter far parte di questi argomenti nazionali”.

“L’intervento che andremo ad inaugurare, avviato nella precedente legislatura ha riguardato una vasta porzione di territorio altamente degradata. Sono felice che la riconversione abbia anche mantenuto la testimonianza di ciò che è stato il passato della Mangiarotti, attraverso la ristrutturazione di alcune strutture e appositi pannelli informativi. Di ciò – ha concluso -, ringrazio anche la collaborazione dei funzionari comunali e dei privati cittadini che hanno messo a disposizione tempo e memorie collaborando con il privato per ricostruire le alterne vicende dello stabilimento”.