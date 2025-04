Giovani protagonisti della montagna che cambia: a Moggio la scuola per innovare le terre alte

La Scuola Innovalp a Moggio Udinese.

Un’intera settimana tra natura, idee e futuro per immaginare una montagna più viva, sostenibile e produttiva: dal 13 al 19 luglio, il borgo friulano di Moggio Udinese, immerso nella Riserva della biosfera MAB Unesco Alpi Giulie, ospiterà la seconda edizione della Scuola nazionale di Innovazione sociale targata Innovalp.

Un’esperienza gratuita, residenziale e cooperativa, rivolta a 20 giovani tra i 18 e i 35 anni, italiani o residenti in Paesi UE, che desiderano immergersi in un laboratorio a cielo aperto per ripensare i territori montani. Le iscrizioni sono aperte dal 31 marzo al 31 maggio 2025 sul sito www.innovalp.it/scuola.

“Una montagna produttiva” è il tema portante della Scuola, organizzata dalla Cooperativa Cramars nell’ambito del progetto Innovalp, con il sostegno della Fondazione Friuli, il patrocinio del Comune di Moggio Udinese e del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, e il coinvolgimento di numerosi partner pubblici e privati.

“È un’occasione unica per immergersi nelle dinamiche di sviluppo delle Terre Alte – spiega Annalisa Bonfiglioli, vicepresidente di Cramars e project manager di Innovalp –. I partecipanti sperimenteranno strumenti innovativi come il design thinking, il project management, la comunicazione e lo storytelling, ma anche esperienze dirette sul territorio e attività di co-progettazione”.

Durante la settimana, i giovani saranno ospitati dalle famiglie del paese, a contatto diretto con la comunità locale. L’apprendimento avverrà nei luoghi sociali, produttivi e naturali di Moggio, tra boschi, aziende agricole, laboratori artigiani, spazi culturali. Previsti anche momenti di esplorazione e indagine sul campo.

La sindaca Martina Gallizia sottolinea l’importanza del progetto per il territorio: “Moggio si trasformerà in un laboratorio di innovazione e accoglienza diffusa. Questa esperienza non sarà solo formativa per i giovani, ma anche un’occasione di crescita per tutta la comunità moggese”.

La Scuola è una delle tappe del viaggio nazionale dell’innovazione sociale firmato Innovalp, partito da Maniago (Pn) e già transitato per Belluno e Sondrio. Le prossime fermate? Il 5 aprile a Fiumalbo (Appennino modenese) e il 14 aprile a Oulx, in Val di Susa.