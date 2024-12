Ha un malore mentre cammina per strada, morto un uomo di 52 anni

L’uomo è morto a Lignano.

Tragedia oggi, 6 dicembre, a Lignano Sabbiadoro dove un uomo è morto dopo aver avuto un malore. L’uomo, Mario Fratin, un 52enne del posto che gestiva un negozio di frutta e verdura nella località balneare, stava camminando attorno a mezzogiorno e mezzo in via Lungomare Trento, quando si è sentito male e si è accasciato. Sul posto sono arrivati il 118 e i carabinieri del Norm di Latisana. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari: per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non decretare il decesso.