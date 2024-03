Concorso fotografico sul Medio Friuli.

Una nuova iniziativa in occasione dei 30 anni del Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli: per festeggiare l’anniversario, infatti, il Pic lancia un concorso fotografico per valorizzare il territorio e le sue peculiarità.

L’obiettivo è anche quello di coinvolgere il pubblico nella promozione del Medio e Basso Friuli, al fine di rinsaldare il legame delle persone con luoghi e tradizioni e renderle parte attiva nella produzione e diffusione di immagini che rappresentano caratteristiche e usanze relative ai Comuni che appartengono alla convenzione aggregativa (che dal 01.01.2024 si è ampliata a seguito dell’ingresso di Palazzolo dello Stella e Pocenia ed ora si compone di n. 17 Comuni).

Con l’iniziativa #takeaPIC, il P.I.C. del Medio Friuli invita il pubblico a scattare e condividere fotografie che ritraggano luoghi e paesaggi, usi e costumi ed elementi rappresentativi del Medio e Basso Friuli (in particolare delle aree di pertinenza dei Comuni di Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Rivignano Teor, Ronchis, Sedegliano, Talmassons, Varmo), al fine di richiamare gli stessi abitanti, i visitatori e i

turisti a partecipare alla promozione e alla ri/scoperta del territorio.

Il Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli si impegnerà poi nella raccolta ed organizzazione degli scatti, che andranno a costituire una gallery tematica sul sito istituzionale www.picmediofriuli.it, fruibile da tutti gli utenti interessati. Alcune delle foto saranno inoltre selezionate per la realizzazione di cartoline del territorio, che verranno distribuite durante le

manifestazioni organizzate nel corso dell’anno.

Le cartoline potranno essere spedite e contribuiranno a diffondere sempre di più le bellezze e le peculiarità del Medio e Basso Friuli. Gli interessati al progetto potranno inviare i propri scatti all’indirizzo mail pic@comune.codroipo.ud.it e/o, nell’ottica di favorire condivisione e partecipazione, postare le proprie foto su Facebook e Instagram utilizzando l’hashtag pensato per l’iniziativa #takeaPIC e taggando i profili del Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli

(Facebook: @Musica in Villa / Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli; Instagram: @pic_del_medio_friuli).