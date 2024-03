Occasioni di lavoro in Friuli per i giovani.

Un nuovo recruiting day, questa volta dedicato ai giovani: quattro aziende, infatti, offrono circa 200 posti di lavoro in Friuli e puntano a trovare dipendenti con la forma del colloquio veloce che si svolgerà Villa Dora, centro culturale messo a disposizione dal Comune di San Giorgio di Nogaro mercoledì 27 marzo.

“La formula di questo nuovo Recruiting day dedicato ai giovani rimane quella di uno ‘speed date’, un colloquio veloce di 5 minuti, scandito da una campanella, con ciascuna delle quattro aziende coinvolte (McDonald’s, Despar, Decathlon e AnimaVera) ma la Regione – ha spiegato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen -, organizza con l’Informagiovani di San Giorgio di Nogaro anche due laboratori informativi nel pomeriggio del giorno prima per preparali a presentarsi con efficacia e conoscere strumenti utili a cogliere le opportunità sul mercato del lavoro”.

Il recruiting day è dedicato a persone con meno di 35 anni. L’iscrizione è obbligatoria e va inviata entro domenica 24 marzo compilando il modulo scaricabile dal sito della regione www.regione.fvg.it nella sezione eventi. Per informazioni sul training day (iscrizioni fino al 22 marzo) contattare infopoint@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it o tel 0431 623682.

Le aziende coinvolte e i profili ricercati.

AnimaVera, azienda con base a Grosseto e una filiale in Friuli Venezia Giulia che si occupa di animazione turistica nei villaggi, cerca 50 ragazzi (animatori, cantanti, ballerini, dj, personale di contatto) che verranno formati direttamente dall’azienda. Il grande gruppo internazionale ratil sport Decathlon selezionerà invece 25 sportivi praticanti da impiegare nel retail nei punti vendita di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone.

Il gruppo Aspiag Service che gestisce i marchi Despar, Eurospar e Interspar, ha necessità di 90 persone per la stagione estiva da impiegare alle casse, nel caricamento scaffali e alle vendite ai reparti ortofrutta e gastronomia per i punti vendita di Lignano, Grado, Tarvisio. Infine, la catena del food McDonald’s cerca 40 operatori di sala e cucina per i ristoranti di Gorizia e Pordenone.