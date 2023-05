Piatti e vini del Friuli protagonisti, il programma di Sapori Pro Loco

L’appuntamento con Sapori Pro Loco.

Al via “Sapori Pro Loco – Tipicità Gusto Tradizioni”, la grande manifestazione di primavera, giunge alla sua 20ma edizione, che come sempre permetterà di degustare le specialità enogastronomiche tipiche del Friuli Venezia Giulia a Villa Manin di Passariano di Codroipo. Appuntamento tra le esedre del complesso dogale per il primo weekend il 20-21 maggio. Si proseguirà poi il 26-27-28 maggio. In queste date 25 Pro Loco del territorio regionale con 400 volontari proporranno circa 70 piatti all’interno di un ricco programma di eventi collaterali per un totale di una 60ina di appuntamenti.

L’inaugurazione e l’apertura.

Si parte sabato 20 maggio con i primi eventi dalle 10 e 30 e poi l’apertura degli stand enogastronomici alle 12. Clou della giornata l‘inaugurazione ufficiale alle ore 18 sotto le volte della Barchessa di Ponente di Villa Manin, con accompagnamento musicale a cura della Filarmonica “La Prime Lûs 1812” di Bertiolo. A precedere il momento inaugurale, alle 16 e 30, la firma della convenzione tra Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e l’Associazione Nazionale Città del Vino, da parte dei rispettivi presidenti nazionali Antonino La Spina e Angelo Radica.



“Il fatto che per la firma sia stata scelta Sapori Pro Loco – commenta il presidente del Comitato regionale UNPLI del Friuli Venezia Giulia Valter Pezzarini – testimonia ancora una volta di più quanto sia importante nel panorama non solo regionale, ma anche nazionale, la nostra manifestazione. Si conferma anche la fattiva collaborazione fra le Pro Loco della nostra regione e le Città del Vino. Già da ora ringrazio tutti i volontari che donando il proprio tempo, con passione, renderanno realtà, per la ventesima volta, l’evento che di fatto apre la stagione delle grandi sagre estive in Friuli Venezia Giulia. Arriviamo da una primavera ricca di soddisfazioni con gli appuntamenti organizzati dalle nostre Pro Loco associate, segno di come abbiamo lasciato alle spalle i momenti difficili dell’emergenza sanitaria. I primi dati sulle presenze nei nostri eventi in questo primo squarcio di primavera sono molto positivi ed in crescita sia rispetto allo scorso anno che agli ultimi dati ante pandemia. Grazie alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e a tutte le altre istituzioni e partner che ci sostengono in questa grande festa popolare con proposte per tutte le età”.



Presenti oltre alle Autorità del Friuli Venezia Giulia diversi rappresentanti dell’UNPLI di altri Comitati regionali: una folta delegazione del Trentino con la presidente Monica Viola, una delegazione del Piemonte con il vicepresidente Stefano Raso, una delegazione dalla Liguria con Graziella Guatelli; una delegazione dalla Sardegna con il presidente Raffaele Sestu; una delegazione dall’Emilia Romagna con il presidente Massimiliano Falerni, una delegazione dal Veneto con Rino Furlan.

L’enogastronomia e le Pro Loco presenti.

Saranno circa 70 i piatti tipici proposti da 25 Pro Loco: sono quelle di Pasian di Prato, Zompicchia – Codroipo, Glemona – Gemona del Friuli, Passariano – Codroipo, Pravisdomini, Villa Vicentina, Morsano al Tagliamento, San Daniele, Teor, Castelnovo del Friuli, Maniago, Valle di Soffumbergo – Faedis, Precenicco, Ragogna, Manzano, Saletto – Morsano al Tagliamento, Pantianicco – Mereto di Tomba, Vileuàrbe – Basiliano, Montegnacco – Cassacco, Poç da l’Agnul – Pozzo di Codroipo, Flaibano, Variano – Basiliano, Buri – Buttrio, Risorgive Medio Friuli – Bertiolo, Rivolto – Codroipo. Si va dai classici antipasti con formaggi e salumi locali agli gnocchi, ai famosi frico e prosciutto di San Daniele senza dimenticare piatti di carne come la rinomata costa alla fiamma, di pesce come il Baccalà dell’Angelo con polenta e i dolci del territorio come il tiramisù o la crostata di cotogna, solo per citare alcune delle proposte.



Le Pro Loco Buri-Buttrio e Risorgive Medio Friuli-Bertiolo cureranno l’Enoteca regionale con i vini del Friuli Venezia Giulia selezionati alla Mostra Concorso Vini Doc Bertiûl tal Friûl di Bertiolo e alla Fiera regionale dei Vini di Buttrio. La Pro Loco Rivolto invece curerà il bar e la birroteca regionale, con una selezione di 10 birre artigianali del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’Associazione Artigiani Birrai del FVG. Tutte proposte negli stand e banchi di mescita a prezzi contenuti.

Il programma del primo weekend.

Sabato 20 maggio 2023.

10:30-11:30

VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI VILLA MANIN

Barchessa di Levante presso I.A.T.

Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

A cura di ERPAC – Ente Regionale PAtrimonio Culturale FVG



12:00

APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI



14:00-18:00

VISITA AL MUSEO CIVICO DELLE CARROZZE D’EPOCA

Un’esperienza di viaggi nel tempo e nel costume della Belle Epoque. Nel settore del giocattolo dell’Ottocento si possono ammirare pezzi antichi.

E’ esposto un modello della Majestic Princess per il settore navi da crociera.

San Martino, Codroipo

Entrata a prezzo ridotto € 2,00



16:30-17:30

IL PATTO FRA LE PRO LOCO E LE CITTÀ DEL VINO

Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra UNPLI APS e Associazione Nazionale Città del Vino

Barchessa di Ponente



16:30-17:30

Puoi visitare Villa Manin e le sue mostre (ingresso 8 euro, ridotti 5 euro) mentre i tuoi bambini dai 6 ai 12 anni partecipano alla CACCIA AL TESORO NEL PARCO DI VILLA MANIN

Barchessa di Levante presso I.A.T.

Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it , fino ad esaurimento posti

A cura di ERPAC – Ente Regionale PAtrimonio Culturale FVG e Arteventi Soc. Coop.



18:00

INAUGURAZIONE 20^ EDIZIONE DI SAPORI PRO LOCO

con accompagnamento musicale a cura della Filarmonica “La Prime Lûs 1812” di Bertiolo APS

Barchessa di Ponente



19:00

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI LUCIANO BELLET

E COSI’ VIA and SO ON

Barchessa di Ponente, Primo Piano

A cura di ERPAC – Ente Regionale PAtrimonio Culturale FVG



20:00

BENVENUTO AL CORO LAGO ROSSO DI TUENNO

del Comune di Ville d’Anaunia (Trento)

Area Festeggiamenti



21:00

CONCERTO CON I PLAYA DESNUDA

Area Spettacoli

Domenica 21 maggio 2023

9:00

Camminata libera con conduttore VISP

DA PARCO A PARCO – DAL PARCO DI VILLA MANIN AL PARCO DELLE RISORGIVE DI CODROIPO

Ritrovo e iscrizioni presso Barchessa di Levante I.A.T.

Info: udine@uisp.it / 347 7550430

A cura di UISP Comitato Territoriale Udine APS



9:00-19:00

ESPOSIZIONE D’ARTE EN PLEIN AIR

Piazza dei Dogi

A cura di Circolo Culturale Artistico Quadrivium APS – Codroipo



09:00-19:00

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITÀ

Area Festeggiamenti

A cura di Omael Planner



9:00-11:00

VISITA GUIDATA AL MULINO BRAIDA

Biotopo di Flambro, Talmassons (Ud)

Info e prenotazioni: Guida Naturalistica Peressin Elisa 346-3745901

A cura di Comune di Talmassons



10:00

APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI



10:00-12:00

RITRATTI. MARIA TEA MORELLO

A tu per tu con l’artista

Barchessa di Levante, Sala Esposizioni, 1°piano



10:30-11:30

VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI VILLA MANIN

Barchessa di Levante presso I.A.T.

Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

A cura di ERPAC – Ente Regionale PAtrimonio Culturale FVG



10:30-11:30

DEGUSTAZIONE GUIDATA

VINI DEL CONCORSO “FILARI DI BOLLE”

Barchessa di Ponente

Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

A cura di Pro Loco Casarsa della Delizia, in collaborazione con A.I.S. – F.V.G.



10:30

INCONTRA L’ARGILLA – LABORATORI PER CURIOSI E APPASSIONATI DI OGNI ETÀ

Progetto SCU – Poleârt Art Lab

1^ sessione 10:30-11:30

2^ sessione 11:30-12:30

A partire dai 15 anni e fino ai 99

Area spettacoli

Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

A cura di Anna Maria Slongo – FantasieAMano e Progetto Servizio Civile Universale



11:00-18:00

APERTURA E VISITA AL MULINO BRAIDA

Biotopo di Flambro, Talmassons (Ud)

A cura di Comune di Talmassons



12:00

Premiazioni del 9° CONCORSO ARTISTICO FOTOGRAFICO “I PRESEPI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA”

Barchessa di Ponente

A cura di UNPLI FVG APS e Messaggero Veneto



14:00-18.00

VISITA AL MUSEO CIVICO DELLE CARROZZE D’EPOCA

Un’esperienza di viaggi nel tempo e nel costume della Belle Epoque. Nel settore del giocattolo dell’Ottocento si possono ammirare pezzi antichi.

E’ esposto un modello della Majestic Princess per il settore navi da crociera.

San Martino, Codroipo

Entrata a prezzo ridotto € 2,00



15:00-16:00

Presentazione dei volumi n. 14 e n. 15 conclusivi del progetto di indagine e ricerca dedicato ai territorio di Muzzana del Turgnano e Ronchis

PRESENZE ROMANE NEL TERRITORIO DEL MEDIO FRIULI

Intervengono dott.sse Tiziana Cividini e Paola Maggi – archeologhe curatrici

Barchessa di Ponente

A cura del Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli



15:00-16:00

RITRATTI. MARIA TEA MORELLO

A tu per tu con l’artista

Barchessa di Levante, Sala Esposizioni, 1°piano



16:00

INCONTRA L’ARGILLA – LABORATORI PER CURIOSI E APPASSIONATI DI OGNI ETÀ

Progetto SCU – Poleârt Art Lab

1^ sessione 16:00-17:00 dedicato a bambini dai 7 ai 10 anni

2^ sessione 17:00-18:00 dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Area spettacoli

Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

A cura di Anna Maria Slongo – FantasieAMano e Progetto Servizio Civile Universale



16:00-17:00

Presentazione del volume “REPUBBLICA DI VENEZIA.

UN VIAGGIO INSOLITO TRA ITALIA, SLOVENIA, CROAZIA, MONTENEGRO, ALBANIA, GRECIA E CIPRO”

di Giovanni Vale

Dialoga con l’autore il prof. Paolo Marsich

Barchessa di Ponente



16:30-17:30

VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI VILLA MANIN

Barchessa di Levante presso I.A.T.

Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

A cura di ERPAC-Ente Regionale PAtrimonio Culturale FVG



17:00-18:00

1923-2023 |100 ANNI DI SERGIO MALDINI

“IMMOBILIARE MALDINI.

I consigli dello scrittore di Varmo per ristrutturare una casa e un’illusione nel nord-est italiano.”

Letture, racconti e canzoni su La Casa a Nord Est di e con Carlo Tolazzi

Barchessa di Ponente

A cura di Comune di Varmo



18:00-19:00

DEGUSTAZIONE GUIDATA

VINI DEL CONCORSO “BERTIÛL TAL FRIÛL”

Barchessa di Ponente

Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti

A cura di Pro Loco Risorgive Medio Friuli – Bertiolo con la collaborazione di Assoenologi



20:30

Concerto con i MIIIL HIVE

Area Spettacoli