Conclusi i lavori alla scuola di Artegna.

Si è svolta questa mattina la cerimonia per la conclusione dei lavori di miglioramento antisismico ed efficientamento energetico delle aule delle scuola primaria ‘I. Nievo’ e secondaria ‘G.D’Artegna’, quest’ultima frequentata non solo dagli studenti di Artegna ma anche da quelli dei comuni di Magnano in Riviera e Montenars.

“Le risorse dei cittadini che l’Amministrazione regionale ha immesso nella scuola di Artegna, oltre un milione e 500 mila euro, rappresentano un investimento di grande valore, non solo economico, ma a vantaggio di una comunità che comprende anche i Comuni contermini – ha commentato l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli – . Sono risorse che fanno crescere la fiducia affinché le famiglie possano scegliere di continuare a vivere nei nostri comuni fruendo di servizi di qualità, fra cui un’eccellente offerta formativa, che mettono in sicurezza e migliorano a livello di efficientamento energetico gli edifici dove i nostri ragazzi studiano”.

Zilli ha espresso soddisfazione per la conclusione degli interventi in tempi rapidi (il progetto esecutivo è stato approvato a maggio del 2021, i lavori avviati a settembre e conclusi oggi), per il coinvolgimento delle maestranze locali (Mazale costruzioni di Sedegliano, Termoel di Gemona del Friuli e Idea legno di Tarcento) e per la collaborazione con il Comune, il Corpo docente e i ragazzi.

L’inaugurazione.

L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, al taglio del nastro per la conclusione dei lavori di miglioramento antisismico ed efficientamento energetico delle aule delle scuole primaria ‘I. Nievo’ e secondaria ‘G.D’Artegna’ ad Artegna.

“L’inaugurazione odierna testimonia la volontà dell’Amministrazione regionale di investire nelle scuole, sul futuro dei nostri giovani e delle comunità – ha indicato l’esponente della Giunta Fedriga – . In questo contesto si inserisce anche il finanziamento di 1 milione di euro che verrà utilizzato per completare i lavori esterni con l’adeguamento e il rifacimento del tetto e dell’area esterna“.

“A Ippolito Nievo è intitolata la primaria – ha detto a margine l’assessore regionale – . Fu proprio Nievo a consegnarci una delle migliori definizioni del nostro territorio ‘Il Friuli, un piccolo compendio dell’universo’. Un buon auspicio affinchè si possa, come oggi, continuare a lavorare insieme per mantenere vive le nostre comunità in un territorio straordinario”. Oltre alle risorse regionali, l’intervento ha richiesto una parte di contributi statali e comunali per un totale complessivo di un milione di euro che si aggiunge al milione regionale già finanziato, per i prossimi lavori nelle aree esterne.

Oggi la scuola è frequentata da 265 bambini, di cui circa la metà della primaria.

Durante l’inaugurazione benedetta da don Francesco Ferigutti, è intervenuto anche Alessandro Marangoni sindaco di Artegna che ha sottolineato l’importante condivisione della progettualità e il costante confronto con l’Amministrazione regionale.