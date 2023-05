Addio ad Alberina Domenis, storica edicolante di Udine

Alberina Domenis aveva 93 anni.

Udine dice addio alla sua storica edicolante Alberina Domenis, scomparsa mercoledì all’età di 93 anni. Insieme alla sorella Nerina, nel lontano 1965 aprì l’edicola Domenis in via Gemona, diventata negli anni un vero e proprio punto di riferimento per i residenti del quartiere.

Una vita intera dedicata all’edicola fino al 1998, quando passò le redini al figlio Costantino Bacchetti, che la ribattezzò con il suo cognome. Alberina però aveva continuato a lavorare instancabilmente nell’edicola fino a una decina di anni fa, mantenendo intatta la passione e l’entusiasmo. Solare, affabile e sorridente, con i suoi clienti aveva tessuto una fitta rete di amicizie.

In segno di lutto, l’edicola rimarrà chiusa per due giorni, giovedì 18 e venerdì 19 maggio. Con la scomparsa di Alberina. Venerdì 19 maggio, alle 14, i funerali saranno celebrati nella chiesa di San Quirino, situata in via Gemona a Udine.