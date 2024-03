Quattro donne guideranno il bar bistrot di Villa Manin.

Il bar bistrot Del Doge di Villa Manin sta per riaprire le sue porte: è stata ufficialmente assegnata infatti la gestione del locale nel complesso della villa dogale, una gestione che durerà un anno e che è stata affidata alla neonata società composta da Nadia Gottardi, Alessia D’Innocente, Sasha Raffin e Valerie Gottardi, tutte provenienti dalla Pedemontana pordenonese.

Dopo alcuni mesi di chiusura, che avevano lasciato il complesso di Passariano senza un punto ristorante, il bistrot accoglierà di nuovo il pubblico domani, in vista dell’apertura della mostra florovivaistica “Nel giardino del doge Manin”, che sarà inaugurata sabato alle 11.

L’obiettivo della nuova gestione è offrire un servizio di qualità sia alla comunità locale sia ai visitatori della Villa, per rispondere alle esigenze dei clienti e adeguarsi al contesto in cui il locale si trova. Il bistrot seguirà gli stessi orari di apertura di Villa Manin, dalle 10 alle 19 dal martedì alla domenica, con chiusura il lunedì. Le quattro socie saranno supportate da una decina di collaboratori, chiamati in occasione degli eventi principali che si terranno principalmente durante il fine settimana.