Don Paolo De Re si è spento lunedì 11 marzo.

Nella mattinata di lunedì 11 marzo si è spento don Paolo De Re. Aveva 87 anni. Fu insegnante e vicario nella Parrocchia udinese di San Marco. De Re era ospite della Fraternità sacerdotale di Udine, dove si è spento in seguito all’aggravarsi di una malattia cronica cui era affetto.

Nato a Udine nel 1936, don De Re fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1960. Completò gli studi a Padova, dove rimase fino al 1965, anno in cui divenne docente al Seminario di Castellerio. Dedicò la sua vita all’insegnamento: fu docente presso l’Istituto magistrale arcivescovile – di cui fu anche vicepreside e preside, incarico quest’ultimo che lo impegnò fino al 1994 – e in diversi istituti secondari del capoluogo friulano. Scrisse anche libri di testo adottati nelle classi in cui insegnava.

Dal punto di vista pastorale, dal 2001 al 2004 fu amministratore parrocchiale di Osoppo. Dal 2003 al 2020, don Paolo fu vicario parrocchiale a San Marco, nel quartiere udinese di Chiavris, suo punto di riferimento pastorale. Dal 2014 e fino alla morte fu membro del Consiglio di amministrazione della Fraternità sacerdotale, luogo in cui visse negli ultimi mesi della sua vita terrena.

I funerali del sacerdote saranno mercoledì 13 marzo alle 15.30 nella chiesa di San Marco a Udine. La celebrazione sarà presieduta da mons. Andrea Bruno Mazzocato. La salma di don De Re sarà tumulata nel cimitero di Paderno. Martedì 12 marzo alle 18 in chiesa a San Marco sarà pregato un Santo Rosario in suffragio della sua anima.