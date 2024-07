A Codroipo una mostra dedicata alla storia delle carte da briscola.

Il 4 agosto 2024, a Codroipo, si terrà l’inaugurazione di una mostra dedicata alle carte da briscola del territorio friulano. Il Comune ha infatti organizzato una giornata dedicata ai giochi, dal titolo: “Sol☀ giochi! Una giornata di giochi per tutti al Museo delle Carrozze e del Giocattolo di San Martino di Codroipo”, cui parteciperanno diverse realtà locali.

In questa occasione sarà presente anche l’associazione 7bello Cartagiocofilia Italiana APS, organizzazione no-profit che si propone di favorire lo studio, la conoscenza, la valorizzazione ed il collezionismo delle carte da gioco italiane e straniere, nonché lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo delle carte da gioco.

Al suo interno convivono i maggiori collezionisti ed i più importanti studiosi delle carte da gioco, non solo italiani e la sua attività si sviluppa promuovendo eventi, mostre, incontri ed incoraggiando ogni forma di attività lecita nel campo delle carte da gioco nel loro più ampio significato.

Nel contesto codroipese 7bello si occuperà dunque di portare in mostra alcuni mazzi di Trevisane, tra cui importanti mazzi storici: l’esemplare del 1862 di Giovanni Prezioso, con carte rivoltinate, fino ad un mazzo di Trevisane del 1950, stampato da S.A. Modiano di Trieste.

Dopodiché, per la parte giuliana della regione si trovano le Triestine, le quali saranno rappresentate a partire da un mazzo di Pignalosa del 1930, fino alle Carte Triestine Briškula, stampate nel 2021 da Proizvajalec in Croazia; da ultimo, ma assolutamente non secondarie, la parte friulana si vede rappresentata dalla ristampa della Carte Udinesi di Bolognatto operata dai Civici Musei di Udine nel 1955, ai più recenti e non standard mazzi delle carte Sappadine e Matarane.

Consci dell’evoluzione delle carte Trevigiane e delle “scissioni” interne ai territori del Friuli-Venezia Giulia, per l’appunto, gli organizzatori dell’esposizione hanno cercato di dare voce a queste tre distinte, ma interconnesse, anime. Ulteriori mazzi di spicco sono rappresentati dal mazzo di Trevisane di Francesca Rind del 188x e dalle Venete databili al 1915 di A. P. Cantoni. Molti altri mazzi ancora sono stati gentilmente messi a disposizione dai svariati soci di 7bello, con lo scopo di arricchire il più possibile la mostra. A ciò si aggiunga anche la partecipazione, grazie ai consolidati e stretti rapporti, del Direttivo Trionfetti di Fossò, i quali spiegheranno ed organizzeranno una sessione di gioco dedicata all’antico gioco dei Trionfetti.

L’evento vedrà anche la redazione di un catalogo scritto a quattro mani: dal presidente uscente, Andrea Piovesan, a quella entrante, Swamy Donè. Non solo, i due rappresentanti di 7bello, il giorno dell’inaugurazione, terranno anche una conferenza illustrativa dei mazzi esposti, con descrizioni storiche e curiosità. La mostra sarà visitabile dal 4 al 18 agosto (dal mercoledì al venerdì con orario 9.00 – 15.00, sabato 9.00-13.00 e domenica dalle 10.00 alle 18.00), presso il Museo delle Carrozze e del Giocattolo di Codroipo.